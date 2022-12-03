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世足賽／近24年非洲首支分組第一 摩洛哥懷冠軍夢出線

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
摩洛哥恩─納斯里進球後，張開雙臂慶祝。（美聯社）
摩洛哥恩─納斯里進球後，張開雙臂慶祝。（美聯社）

在分組賽前兩戰逼平上屆亞軍克羅埃西亞、二比○擊敗上屆季軍比利時後，摩洛哥昨天繼續上演驚奇之旅，面對加拿大開賽四分鐘就率先進球，儘管也出現本屆賽事第一顆烏龍球，但仍是以二比一擊敗加拿大，以分組龍頭之姿晉級到十六強。

前一次闖進十六強已經是卅六年前的摩洛哥，本屆與兩支奪冠熱門球隊抽在同組，一度不被看好能從分組賽出線。不過在昨天與加拿大的晉級關鍵戰，開賽四分鐘就由齊耶赫率先進球，之後恩─納斯里也趁著加拿大後防漏洞再補上一球，至於加拿大雖然靠著摩洛哥的烏龍球扳回一城，但最終仍是以一比二敗下陣來，與比利時一同出局。

對於成為繼塞內加爾後，本屆第二支晉級十六強的非洲球隊，且還是近廿四年來首支以分組龍頭晉級的非洲球隊，摩洛哥總教練雷格拉吉賽後說：「我們為自己設定一個目標，那就是竭盡全力從分組賽脫穎而出，現在我們達成了。我們的目標將會是這片天空，我們不會就此止步，我們將會成為一支難以被擊敗的球隊，所以現在為什麼我們不夢想能贏得冠軍獎盃呢？」

而相隔卅六年重返世足賽舞台的加拿大，則是成為繼薩爾瓦多後，第二支在世足賽前六戰都吞敗的球隊，不過總教練赫德曼強調，全隊都相當享受這次的旅程，「我們隔了很久才又回到這裡，大家都想要待得更久。我們都很享受，這是一支年輕的團隊，我們不斷在進步，這次對我們是一次難得的經驗。」

世足戰報 卡達世足

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