快訊

台灣在太平島周邊海域軍演 越南怨「嚴重侵犯主權」要求停止

口罩禁令解除他卻不敢脫 「超中肯理由」曝光笑翻1.5萬人

鄭文燦碩士學位遭撤銷 台大重申：學術倫理誠信是基本要求

世足賽／日本爆冷擊敗西班牙 球評：不可思議的比賽

中央社／ 台北2日電
再一次奇蹟，日本小組賽打敗強敵西班牙。 新華社
再一次奇蹟，日本小組賽打敗強敵西班牙。 新華社

日本在世界盃小組賽最後一戰，以2比1逆轉勝歐洲足球強權西班牙，並榮登分組第一，前台灣男足助理教練方靖仁直言：「日本踢出一場不可思議的比賽。」

2022卡達世界盃E組賽事高潮迭起，日本在首役先以2比1後來居上踢倒德國，又在封關戰撂倒「無敵艦隊」西班牙，方靖仁直言，日本全場持球率僅14%，在持球率這麼低的前提下還能贏球，本身就是不可思議的事。

方靖仁表示，這場賽前西班牙一隻腳已踏進16強內，此役他們沒有必勝壓力，只要踢平就能晉級，另一方面，「以現實面來看，西班牙若以分組第二晉級對他們更有優勢，既避開了巴西、阿根廷等強隊，也少了德國這個勁敵」。

至於日本在第51分鐘，日本中場三笘薰在底線出界前，把球救起妙傳至門前，讓田中碧攻進第2球，這一球是否出界也引發外界討論，因為若以重播畫面來看，這球似乎已經出界，但透過影像助理裁判（VAR）檢視，卻認定球在界內、進球有效。

對於這個判決，方靖仁表示：「若以我個人來看，真的感覺這球是出界了。」

方靖仁強調，足球導入VAR的目的，是希望減少誤判、確保公平性，但VAR讓比賽節奏變得破碎，裁判執法也趨於保守，「因為只要攸關進球，VAR就能介入，且一旦出現任何爭議，裁判只要交給VAR就可免除責任與輿論壓力，今年一些爭議判決，也都與VAR有關」。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／球壓底線算in助攻致勝 網友製作「日本新國旗」

世足賽／日本4度踢進16強 教頭目標寫新紀錄8強

世足賽／超敏感！西班牙、日本足協賽前宣布合作 德國炸鍋了

世足賽／坦承德國射門低效致淘汰 教頭：未來向西班牙看齊

相關新聞

世足賽／VAR判決真的沒出界？ 西班牙教頭看照片「怪怪的」

日本靠著三笘薰「神奇一勾」在底線附近將球回傳中路，助攻給田中碧踢進逆轉一球，以2：1擊敗西班牙，也將德國淘汰出局，雖然經...

世足賽／做了剛好3分鐘的好夢 哥國嘆差一點就晉級

卡達世足賽E組今晨經歷8次排名變動，最終才由日本、西班牙拿下晉級門票，過程中以哥斯大黎加2：1領先德國的3分鐘期間最驚心...

世足賽／對戰阿根廷不畏懼 澳洲球員：梅西只有1個

卡達世足賽在今天凌晨賽事結束後，已經有6組16強對戰組合出爐，其中「袋鼠軍團」澳洲接下來將遭遇梅西（Lionel Mes...

世足賽／日本爆冷擊敗西班牙 球評：不可思議的比賽

日本在世界盃小組賽最後一戰，以2比1逆轉勝歐洲足球強權西班牙，並榮登分組第一，前台灣男足助理教練方靖仁直言：「日本踢出一...

世足賽／關鍵戰遇家鄉 南韓外教：將會唱葡萄牙國歌

卡達世足賽今天晚間與明天凌晨將上演分組賽最後4場賽事，其中南韓將遭遇已經晉級16強的葡萄牙，在葡萄牙可能進行練兵的情況下...

世足賽／2010年手球事件後 媒體稱迦、烏對決是期待己久相遇

卡達世界盃H組也將迎來最後一輪，葡萄牙對決韓國、烏拉圭對迦納，這是烏拉圭與迦納睽違12年再次在世界盃舞台交鋒，2010年的手球事件也成為這個對戰組合的話題，媒體稱這是兩隊期待已久的相遇。 201

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。