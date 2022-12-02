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世足賽／2010年手球事件後 媒體稱迦、烏對決是期待己久相遇

聯合新聞網／ 綜合報導
烏拉圭球星蘇亞雷斯稱，不會為當年舉動道歉。（歐新社）
烏拉圭球星蘇亞雷斯稱，不會為當年舉動道歉。（歐新社）

卡達世界盃H組也將迎來最後一輪，葡萄牙對決韓國、烏拉圭對迦納，這是烏拉圭與迦納睽違12年再次在世界盃舞台交鋒，2010年的手球事件也成為這個對戰組合的話題，媒體稱這是兩隊期待已久的相遇。

2010年迦納在與烏拉圭爭奪4強門票時，迦納在門前有一個十分好的破門機會，卻被烏拉圭主將蘇亞雷斯（Luis Suarez）用手拍掉，因此領到紅牌退場，但隨後迦納罰球卻沒有踢進，因此兩隊還是打入PK大戰，PK大戰中迦納落敗，終究無緣晉級4強，這也讓他們在哪一晚將蘇亞雷斯視為仇人。

在兩隊即將開賽前記者會，記者問到蘇亞雷斯在迦納人眼中被視為魔鬼的事，蘇亞雷斯回應道，「我不會道歉，踢丟罰球的是迦納，不是我。如果我是害球員受傷的話，我會道歉的，但是當時我已付出代價，被罰出場，所以不是我的錯，我沒有踢丟罰球。」

談到會不會害怕迦納的報仇，蘇亞雷斯認為都已過許久，並指說自己都與過去被咬傷的奇耶利尼（Giorgio Chiellini）和好，並說，「你們不要只想著過去和報仇，不然只會有反效果。」

H組目前葡萄牙已確定晉級，而迦納、烏拉圭、南韓，面對這最後一席機會，今晚都務必使出渾身解術，目前一分積分的烏拉圭要晉級除了贏球，還要靠葡萄牙擊敗韓國。

世足戰報 卡達世足

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