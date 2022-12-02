快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

世足賽／日本4度踢進16強 教頭目標寫新紀錄8強

中央社／ 杜哈1日綜合外電報導
日本踢進16強還不滿足，目標鎖定隊史世足賽從未到達的8強。 美聯社
日本踢進16強還不滿足，目標鎖定隊史世足賽從未到達的8強。 美聯社

日本今天在世界盃足球賽小組賽以2比1爆冷擊敗西班牙，以E組積分第1名晉級後，總教練森保一表示放眼創新紀錄，帶領「藍武士」繳出歷來在世足的最佳成績。

法新社報導，日本下一場將迎戰上屆亞軍「格子軍團」克羅埃西亞，不過森保一已把眼光放在更後面，畢竟日本在本屆世足表現可圈可點。日本不僅在小組賽首戰爆冷擊敗4屆冠軍德國，還在今天擊敗西班牙，使得德國在與西班牙積分相同下，因淨勝球數較少而淘汰出局。

這是日本第4度進軍世足16強，但他們從未搶下8強門票。

森保一說：「就名次而言，我們新目標是8強。」

「球員們向我們展現能夠在世界舞台上拚戰的不同新視野。我想創造8強或更好的新紀錄。」

路透社報導，森保一也讚揚麾下球員堅忍不拔。

他告訴記者：「西班牙是世界上最強球隊之一，我們在賽前就知道會非常難應付，事實上也確實如此。」

「但我們的球員們堅忍不拔，堅持不懈，他們扭轉了比賽局面。每個人都為我們能夠再次團結一致感到興奮。」

「有很多球迷從日本遠道而來，還有很多人待在家中觀賽支持我們。我們要將此勝送給日本的民眾，我們真的很高興。」

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

哀悼江澤民！央視轉播世足畫面變黑白 球迷崩潰：怎麼看球

世足賽／輸日本仍驚險晉級 西班牙教頭：沒什麼好慶祝的

世足賽／稱德國已非強權 前鋒哈斐茨：出局有如一部恐怖片

世足賽／德國連兩屆小組賽打包 前鋒穆勒：是場大災難

相關新聞

世足賽／VAR判決真的沒出界？ 西班牙教頭看照片「怪怪的」

日本靠著三笘薰「神奇一勾」在底線附近將球回傳中路，助攻給田中碧踢進逆轉一球，以2：1擊敗西班牙，也將德國淘汰出局，雖然經...

世足賽／伸長腳碰球 三笘薰談致勝助攻：有1mm在界內也好

日本今天以2：1逆轉擊敗西班牙，在世界盃足球賽分組賽演出兩場爆冷賽事，下半場換上的堂安律、三笘薰一射、一傳都起關鍵作用，...

世足賽／做了剛好3分鐘的好夢 哥國嘆差一點就晉級

卡達世足賽E組今晨經歷8次排名變動，最終才由日本、西班牙拿下晉級門票，過程中以哥斯大黎加2：1領先德國的3分鐘期間最驚心...

世足賽／對戰阿根廷不畏懼 澳洲球員：梅西只有1個

卡達世足賽在今天凌晨賽事結束後，已經有6組16強對戰組合出爐，其中「袋鼠軍團」澳洲接下來將遭遇梅西（Lionel Mes...

世足賽／被罵翻又捧上天 森保一獲首相賀電目標8強

日本監督森保一在本屆世界盃足球賽堪稱「斑馬」，帶隊表現黑了又白、白了又黑，今天擊敗西班牙以分組第一之姿晉級16強終於揚眉...

世足賽／2010年手球事件後 媒體稱迦、烏對決是期待己久相遇

卡達世界盃H組也將迎來最後一輪，葡萄牙對決韓國、烏拉圭對迦納，這是烏拉圭與迦納睽違12年再次在世界盃舞台交鋒，2010年的手球事件也成為這個對戰組合的話題，媒體稱這是兩隊期待已久的相遇。 201

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。