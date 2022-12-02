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世足賽／比利時盧卡庫錯失3次絕佳進球機會 隊友：不能怪他

中央社／ 杜哈1日綜合外電報導
盧卡庫錯失3次絕佳進球機會，自己也非常失望。 美聯社
盧卡庫錯失3次絕佳進球機會，自己也非常失望。 美聯社

比利時世足國家隊王牌前鋒盧卡庫今天在出戰克羅埃西亞的比賽中失誤連連，比利時最終止步小組賽無緣晉級，隊友卡斯塔涅賽後表示，國人不應怪罪盧卡庫。

法新社報導，盧卡庫（Romelu Lukaku）是比利時進球紀錄保持人，但由於賽前右腿拉傷，本屆世足賽上場時間很少，今天在阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin Ali Stadium）進行下半場時上陣。

目前被英超球隊切爾西（Chelsea）外借至國際米蘭（Inter Milan）的盧卡庫今天至少錯過3次絕佳進球機會，原本只要靠一記進球就能晉級16強的比利時最終慘遭淘汰。

比利時後衛卡斯塔涅（Timothy Castagne）告訴記者：「我不會說他是反英雄（anti-hero），因為他是來尋找機會，他也製造機會，他有提供機會，並保持球權。」

「如果他不在，也許我們就不會有那些機會。我不認為我們可以怪罪他，他已付出所有，也努力試過了。如果不會進球，就是不會進球。」

前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）23日在F組預賽中踢進比利時在本屆世足賽的唯一進球，讓比利時以1比0險勝加拿大，不過今天並未上陣。

巴舒亞伊說：「這樣出局真的令人很失望…比利時須踢得更好。我不會說我們不應該被淘汰，但我們本來應該踢得更好。一切都令人失望。」

世足戰報 卡達世足

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