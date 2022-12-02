世足賽／德國連兩屆小組賽打包 前鋒穆勒：是場大災難

卡達世界盃開打至今冷門不斷，曾在世界盃賽場奪下4冠僅次於巴西隊的德國，雖然在今天的比賽以4:2擊敗哥斯大黎加，但依然排在E組第三，目送日本及西班牙晉級淘汰賽，連續兩屆無緣淘汰賽的德國，陣中王牌前鋒穆勒（Thomas Muller）坦言，本屆對德國而言是場大災難。

本屆分組出來時，擁有西班牙、德國、日本、哥斯大黎加的E組被譽為死亡之組，但大家也普遍看好西班牙及德國能出線，不料德國首戰就讓大家跌破眼鏡，以1:2不敵日本，接者第二戰面對西班牙奮戰到最後以1:1戰平，儘管最終戰能以4:2贏哥斯大黎加，但在同積分比淨勝球的情況，德國只能淪為第三，提早打包回國。

賽後陣中王牌前鋒穆勒受訪時表示：「這絕對是一場災難。」，這次比賽無法成功晉級對德國來說是巨大的痛苦，因為西班牙若不輸給日本的話，德國將能晉級，主動權不在自己身上的情況，對於這樣的結果也只能感到無力。

輸球慘遭淘汰的德國，接下來將舉辦2024年歐國盃，這對他們來說將是一大打擊，面對球隊陣容是否換血及國家隊走向，總教練福利克（Hansi Flick）表示，目前這個問題很難討論，但將會進行深刻檢討，德國足球將走向不同的方向，本屆世界盃老將也是2014封王功臣的穆勒、諾伊爾（Manuel Neuer）是否參加2024的歐國盃還是一個未知數。

最後總教練談論到這一屆的世界盃，福利克認為，對西班牙及日本無法取得更多進球，導致今天背水一戰要大量的進球，但球隊又沒有表現好，讓他備感憤怒，德國沒晉級也不意外，「這場雖然贏球，但比分應該要更好看才對。」