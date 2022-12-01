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世足賽／法國專注度不足爆冷吞敗 突尼西亞表現值得敬佩

中央社／ 台北1日電
法國總教練德尚（Didier Deschamps）。 美聯社
法國總教練德尚（Didier Deschamps）。 美聯社

賽前就確定已經晉級的衛冕軍法國，今天在世界盃小組賽最後一場，爆冷以0比1輸給突尼西亞，吞下本屆首敗，前台灣男足助理教練方靖仁認為，法國的專注度不足種下敗因。

方靖仁指出，這場比賽之前，法國幾乎已篤定坐穩D組龍頭，而突尼西亞想要晉級除了得贏，還得期望另一邊澳洲與丹麥踢平，「所以在心態上突尼西亞已沒有退路，這場比賽一定全力以赴。」

此役法國陣容大幅調整，幾乎把一線主力全部放在板凳席上，直到下半場陷入落後，才逐步把姆巴佩（Kylian Mbappe）與格里茲曼（Antoine Griezmann）等主力換上場。

方靖仁強調，法國已確定晉級，他能理解總教練德尚（Didier Deschamps）考量球員受傷或領牌等風險，才把主力保留，不過他也說：「就算換上替補，防守也不該這麼鬆散，這場比賽前70分鐘法國球員的專注度明顯不足，從開賽就看得出來，早晚會被對手進球。」

即便突尼西亞晉級機會渺茫，不過方靖仁認為，整場比賽突尼西亞都沒放棄，他們展現的拼戰精神值得敬佩，「無論是邊線還是自由球，突尼西亞都採用快開，甚至在拼搶上都比法國來得更積極。」

方靖仁表示，如果是「高盧雄雞」法國的鐵粉，這場比賽的內容恐怕會令他們感到失望，而突尼西亞最終雖拿下勝利，最後卻因澳洲擊敗丹麥，粉碎他們晉級希望，「這場比賽沒有贏家，真正的贏家恐怕只有莊家。」

世足戰報 卡達世足

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