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世足賽／澳洲1比0擊敗丹麥 闖16強平隊史紀錄

中央社／ 杜哈30日綜合外電報導
萊基（Mathew Leckie）於比賽第60分鐘射門為澳洲攻下致勝的一球。 美聯社
萊基（Mathew Leckie）於比賽第60分鐘射門為澳洲攻下致勝的一球。 美聯社

澳洲今天在世界盃小組賽以1比0擊敗丹麥，因此即便突尼西亞在另一地的比賽扳倒衛冕軍法國，澳洲仍以D組第2之姿晉級2022年卡達世界盃足球賽16強，追平隊史最佳紀錄。

這次世界盃是澳洲隊史第6次踢進會內賽，也是連5屆獲得參賽資格，他們曾在2006年闖進16強，這次再度獲得晉級，已先追平了隊史最佳紀錄。

與今天澳洲、丹麥之戰同時進行的另一場D組賽事，賽前已經確定晉級的法國，以0比1不敵突尼西亞，賽後戰績2勝1負、積分6分雖與澳洲相同，但在比較淨勝球後，以分組第1的姿態晉級16強淘汰賽。

這場世界盃D組澳洲對丹麥的小組賽，在杜哈南方沃克拉市（Al-Wakrah）賈諾布體育場（Al JanoubStadium）開踢。

賽前澳洲戰績1勝1負、積分3分，只要獲勝就能確定拿下16強淘汰賽的門票，戰績1和1負、積分1分的丹麥則有非贏不可的壓力。

澳洲、丹麥曾在世界盃交手過1次，雙方於2018年的俄羅斯世界盃小組賽以1比1踢和。

今天丹麥積極搶攻，上半場控球率達58%，但破壞力不足，雖有5次射門，但未能進球；澳洲雖攻勢略顯被動，但也有4次射門，不過同樣沒有破網，這讓兩隊在上半場以0比0戰成平手。

下半場比賽，澳洲攻勢趨於主動，多次積極攻門後，萊基（Mathew Leckie）在澳洲的一波反擊中接獲隊友傳球，不疾不徐的帶球推進，在1對1的情況下，他成功擺脫對手，於比賽第60分鐘起左腳射門破網，讓澳洲取得1比0領先，最終就以這關鍵的一球拿下勝利。

澳洲今天贏球，成功闖進16強，接下來將於淘汰賽階段對上C組龍頭。

C組的戰況膠著，目前波蘭以1勝1和、積分4分暫居第1，排名在後的依序是戰績同為1勝1敗、積分都是3分的阿根廷與沙烏地阿拉伯，墊底的是獲得1和1負、積分1分的墨西哥。

世足戰報 卡達世足

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