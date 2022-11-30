世足賽／死亡E組搶16強 日本拚晉級對西班牙是背水一戰

「藍武士」日本隊在2022卡達世界盃足球賽E組最後一場賽事，將於12月2日凌晨對戰「無敵艦隊」西班牙隊。日本隊如果輸球將無緣晉級，這種壓力促使日本隊必須背水一戰。

日本讀賣新聞報導，世界排名第24的日本隊將於台灣時間12月2日凌晨3時出賽最後一場小組賽事，對戰世界排名第7的西班牙隊。

日本如果能踢贏西班牙，就能連續兩屆世界盃都闖進16強；反之，踢輸的話就將打包回家；如果踢和的話，能否晉級則要看同組另一場賽事結果而定。

日本隊面對奪冠呼聲相當高的西班牙隊，中場堂安律說，「我們踢贏德國隊的自信並未喪失，正是面臨這樣的狀況，更有必要相信我們自己」。

朝日電視台報導，日本隊為對戰足球強權西班牙隊，之前覺得右大腿不適的富安健洋已於11月29日歸隊練習。富安是日本隊守備上重要選手。

日本隊有輸不得的壓力，面對小組賽事最重要的一場比賽，整體緊強氣氛也隨之升高。

中場鎌田大地說，「我們全體球員都相信會有好的結果，也相信自己的實力，我們為了獲得所期望的結果都非常努力，會傾注全力在對決西班牙的賽事」。

日本所屬的E組被稱為「死亡之組」，目前西班牙以4分積分暫居首位、日本與哥斯大黎加同樣獲3分居第2名及第3名（日本淨勝球數高於哥斯大黎加）、德國以1分墊底。

日本放送協會（NHK）報導，日本如果踢贏西班牙將直接晉級16強；如果踢和西班牙，而德國也踢和哥斯大黎加，日本也可以晉級。

但如果日本踢和西班牙，且德國踢贏哥斯大黎加，日本必須跟德國比淨勝球數；如果德國勝哥斯大黎加2球以上，日本就無法晉級。

如果德國只勝哥斯大黎加1球，日本與德國就要再比較3場小組賽總進球數來決定誰能晉級。