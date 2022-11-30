快訊

曾喊台灣問題不能拖延！江澤民、李登輝交鋒逾十年 台海幾度掀危機

曾權傾一時！江澤民白血病過世享耆壽96歲 政治生涯一次看

蔡總統論文原稿現身法院 彭文正律師批是假的「1983年沒有立可白」

世足賽／死亡E組搶16強 日本拚晉級對西班牙是背水一戰

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本隊想搶進16強，最好的方式就是擊敗無敵艦隊西班牙！ 新華社
日本隊想搶進16強，最好的方式就是擊敗無敵艦隊西班牙！ 新華社

「藍武士」日本隊在2022卡達世界盃足球賽E組最後一場賽事，將於12月2日凌晨對戰「無敵艦隊」西班牙隊。日本隊如果輸球將無緣晉級，這種壓力促使日本隊必須背水一戰。

日本讀賣新聞報導，世界排名第24的日本隊將於台灣時間12月2日凌晨3時出賽最後一場小組賽事，對戰世界排名第7的西班牙隊。

日本如果能踢贏西班牙，就能連續兩屆世界盃都闖進16強；反之，踢輸的話就將打包回家；如果踢和的話，能否晉級則要看同組另一場賽事結果而定。

日本隊面對奪冠呼聲相當高的西班牙隊，中場堂安律說，「我們踢贏德國隊的自信並未喪失，正是面臨這樣的狀況，更有必要相信我們自己」。

朝日電視台報導，日本隊為對戰足球強權西班牙隊，之前覺得右大腿不適的富安健洋已於11月29日歸隊練習。富安是日本隊守備上重要選手。

日本隊有輸不得的壓力，面對小組賽事最重要的一場比賽，整體緊強氣氛也隨之升高。

中場鎌田大地說，「我們全體球員都相信會有好的結果，也相信自己的實力，我們為了獲得所期望的結果都非常努力，會傾注全力在對決西班牙的賽事」。

日本所屬的E組被稱為「死亡之組」，目前西班牙以4分積分暫居首位、日本與哥斯大黎加同樣獲3分居第2名及第3名（日本淨勝球數高於哥斯大黎加）、德國以1分墊底。

日本放送協會（NHK）報導，日本如果踢贏西班牙將直接晉級16強；如果踢和西班牙，而德國也踢和哥斯大黎加，日本也可以晉級。

但如果日本踢和西班牙，且德國踢贏哥斯大黎加，日本必須跟德國比淨勝球數；如果德國勝哥斯大黎加2球以上，日本就無法晉級。

如果德國只勝哥斯大黎加1球，日本與德國就要再比較3場小組賽總進球數來決定誰能晉級。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

大難不死！3偷渡客躲「貨輪船舵」撐11天奇蹟抵達西班牙

世足賽／首週收視增8% 日本對哥斯大黎加收視飆高

世足運彩／德國掌握晉級優勢不能再大意失荊州 推大分為上

世足運彩／藍武士或再上演驚奇 推薦日本受讓全場大球

相關新聞

世足賽／梅西的C組晉級情勢複雜 D組有3國得看法國臉色

卡達世界盃今晚至明天凌晨將上演C、D組小組賽最終戰，C組4隊都還有晉級機會，由梅西領軍的阿根廷必須擊敗波蘭，才能將晉級的...

世足賽／以冬奧滑雪名將比擬梅西速度 波蘭將祭出包夾戰術

卡達世足賽晉級狀況最膠著的C組，明天凌晨將上演兩場晉級關鍵戰，其中兩名世界頂尖前鋒梅西（Lionel Messi）與萊萬...

世足賽／死亡E組搶16強 日本拚晉級對西班牙是背水一戰

「藍武士」日本隊在2022卡達世界盃足球賽E組最後一場賽事，將於12月2日凌晨對戰「無敵艦隊」西班牙隊。日本隊如果輸球將...

世足賽／美國闖進16強 維阿：證明我們能踢出好球

美國今天以1比0擊敗伊朗，晉級本次世界盃16強。為美國攻進這次世界盃首球的維阿表示，這是全隊一起努力的成果，並稱他們向全...

世足賽／外在壓力大 伊朗教頭稱無緣晉級但贏得尊重

在日前擊敗威爾斯保住晉級一線生機的伊朗，今天凌晨與美國上演晉級關鍵戰，但最終以0：1敗下陣來，儘管最終無緣16強，但伊朗...

世足賽／搭上16強列車 美國養精蓄銳戰「無冕王」荷蘭

卡達世足賽B組美國與伊朗在今天凌晨上演晉級關鍵戰，最終美國靠著比賽第38分鐘德斯特（Sergino Dest）頭錘擺渡、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。