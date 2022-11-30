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世足賽／美國闖進16強 維阿：證明我們能踢出好球

中央社／ 杜哈29日綜合外電報導
美國晉級16強，主力前鋒維阿說這向全世界證明了，美國是能踢出好球的。 路透社
美國晉級16強，主力前鋒維阿說這向全世界證明了，美國是能踢出好球的。 路透社

美國今天以1比0擊敗伊朗，晉級本次世界盃16強。為美國攻進這次世界盃首球的維阿表示，這是全隊一起努力的成果，並稱他們向全世界證明了，美國是能踢出好球的。

美國在2022卡達世界盃足球賽小組賽的最後一場比賽必須拿下勝利，才能前進16強淘汰賽，而他們靠普里希赫（Christian Pulisic）攻進關鍵一球，以1比0擊敗伊朗，如願獲得晉級。

賴比瑞亞總統，也是唯一獲得金球獎的非洲球員喬治．維阿（George Weah），生涯最大的遺憾是未能踢進世界盃，但他的兒子維阿（Timothy Weah）這次代表美國站上世界盃舞台，為他圓了一生的夢。

維阿在美國於世界盃的首戰，為球隊攻進第一球，雖然美國最終被威爾斯以1比1扳平，但如今看來，因為那場和局獲得的1分積分，對美國的晉級有關鍵的幫助。

維阿說：「我一直在說，我們是在對抗全世界，因為沒人覺得美國能踢出好球，而我們一直企圖要向世界證明（我們可以）。」

「美夢成真了，我們團結、努力，且發揮出色。」

「前進16強淘汰賽是很重大的一件事，因為我們不能忘了，上屆世界盃我們是無法參賽的。這次能夠參加，並在小組賽出線，是件了不起的事。」

談到隊友普里希赫奮不顧身地幫助美國拿下對伊朗的勝利，維阿說：「感謝普里希赫，他用盡了全力，我們很開心，且很感恩。這真的感覺很棒。」

「我們很高興能進到下一輪，這真是美好的一天。」

世足戰報 卡達世足

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