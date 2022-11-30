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世足賽／美國1：0氣走伊朗 英格蘭3：0踢下威爾斯 雙雙晉級16強

世足賽／兩大世仇暌違24年再交鋒 美國甜蜜復仇1比0勝伊朗

中央社／ 杜哈29日綜合外電報導
美國隊的維阿(Tim Weah，右二)與伊朗的賈拉利(Abolfazl Jalali，中間白衣者)爭搶。(美聯社)
美國隊的維阿(Tim Weah，右二)與伊朗的賈拉利(Abolfazl Jalali，中間白衣者)爭搶。(美聯社)

2022卡達世界盃足球賽小組賽B組最終戰，美國靠前鋒普里希赫在上半場攻進一球，以1比0險勝伊朗，報了24年前一箭之仇，以小組積分第2之姿闖進16強。

24歲的「美國隊長」前鋒普里希赫（ChristianPulisic）在第38分鐘率先攻進一球，為美國贏得勝利。

地緣政治宿敵的美國與伊朗，上次在世界盃足球賽交手是1998年，當時伊朗以2比1踢贏美國。當年這場充滿政治色彩的世界盃賽事被稱為「所有足球賽之母」。

在杜哈圖瑪瑪體育場（Al- Thumama Stadium）舉行的這場比賽也充滿政治色彩，此乃這兩個意識形態敵對國家40多年來在足球場上僅有的第3次遭遇。

兩國球迷坐在球場上，舉著各自國家的國旗，為各自國家的球隊加油。

但這次比賽還有另一層意義，兩隊都知道如果獲勝，就能晉級，輸了將被淘汰。

更糟的情況是，美國足球協會（U.S. SoccerFederation）在社交媒體上發布修改版的伊朗國旗後，雙方醞釀中的緊繃情勢在上週末爆發。

美國足協的舉動激怒伊朗足球高層，他們向國際足球總會（FIFA）提出申訴，要求對此進行制裁。

美國足協起先表示，發布修改版的伊朗國旗，是為表達對伊朗女性抗議者的支持，但美國足協隨後將各種發文刪除。

美國隊總教練柏哈特（Gregg Berhalter）昨天說，他的球員和球隊工作人員對國旗事件渾然不知。他也試圖藉此緩和緊繃情勢，強調政治不會成為影響這次比賽的一個因素。

柏哈特日前說，此役非贏不可，但無關政治。

柏哈特堅稱，儘管美國與伊朗政府之間仍存在緊張關係，美伊大戰不會有政治介入。

柏哈特表示：「我能想像這場比賽會很激烈，因為2支球隊都想晉級下一輪，但不是因為政治，也不是因為我們國家之間的關係…我們是足球球員，我們要比賽，他們也要比賽。就這麼簡單。」

然而，柏哈特坦言這場比賽勝負至關重要，他將這場比賽稱之為美國隊在本屆世界盃的「第一場淘汰賽」，「不是贏，就是出局」。

世足戰報 卡達世足

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