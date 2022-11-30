世足賽／英格蘭和美國贏得最終戰 雙雙晉級16強

2022卡達世界盃足球賽小組賽B組第3輪今天登場，「三獅軍團」英格蘭靠前鋒拉許福特在下半場攻進兩球，以3比0踢倒「兄弟球隊」威爾斯，美國則靠前鋒普里希赫在上半場攻進一球，以1比0險勝伊朗，雙雙晉級世足賽16強。

英格蘭和威爾斯上演世界盃首次對決，上半場雙方都沒進球。

英格蘭前鋒拉許福特（Marcus Rashford）在第50分鐘率先攻進一球。前鋒佛登（Phil Foden）在第51分鐘又攻進一球。拉許福特在第68分鐘再進一球。

英格蘭和威爾斯位於全世界最古老的足球地區，威爾斯已經38年沒有贏過英格蘭了，雖然兩軍在2016年歐洲足球總會「國家聯賽」（UEFA Nations League）相遇時，威爾斯一度領先英格蘭，但最終仍以1比2吞敗，上一次奪勝已經是1984年的事了。

美國睽違24年再度對決伊朗，24歲的「美國隊長」前鋒普里希赫（Christian Pulisic）在第38分鐘率先攻進一球，為美國贏得勝利，報了24年前一箭之仇。

地緣政治宿敵的美國與伊朗，上次在世界盃足球賽交手是1998年，當時伊朗以2比1踢贏美國。當年這場充滿政治色彩的世界盃賽事被稱為「所有足球賽之母」。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。

英格蘭在B組以2勝1和積分7分高居龍頭，美國1勝2和積分5分居次，伊朗1勝2負積分3分排在第3，威爾斯則是2負1和積分1分墊底。

世界盃小組賽A組第3輪今天稍早也賽完。歐洲傳統足球勁旅、「橙衣軍團」荷蘭2比0擊敗地主卡達，在A組以2勝1和積分7分高居龍頭挺進16強。非洲冠軍塞內加爾2比1力克南美勁旅厄瓜多，也在A組以2勝1負積分6分，以積分第2之姿闖進16強淘汰賽。

荷蘭16強賽將在台灣時間12月3日晚間11時登場，面對的是B組小組賽的第2名球隊美國。塞內加爾16強賽將在台灣時間12月5日凌晨3時登場，面對的是B組小組賽的第1名球隊英格蘭。