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世足賽／荷蘭2比0擊敗卡達 球評：有點保留實力

中央社／ 台北30日電
荷蘭在2022卡達世界盃足球賽小組賽第3戰以2比0擊敗卡達。 新華社
荷蘭在2022卡達世界盃足球賽小組賽第3戰以2比0擊敗卡達。 新華社

荷蘭在2022卡達世界盃足球賽小組賽第3戰以2比0擊敗卡達，球評曾台霖今天表示，觀察荷蘭此役攻擊沒那麼積極，似乎是怕受傷或領牌，因此有點保留實力。

荷蘭這次世界盃A組小組賽首戰以2比0擊敗塞內加爾，第2戰與厄瓜多以1比1握手言和，第3戰與已提前淘汰的地主卡達交手，前2戰取得1勝1和的荷蘭，此役只要贏球或踢和就能晉級。

荷蘭開賽第26分鐘靠著哈克波（Cody Gakpo）抽射破門，下半場再度發動攻勢，第49分德榮（Frenkie deJong）補射破網，荷蘭最終就以2比0勝出，晉級16強。

擔任球評的銘傳大學總教練曾台霖表示，兩隊實力有點懸殊，因此荷蘭以2比0贏球，是在預料之內。

曾台霖分析，卡達此役以守備為主，採取防守反擊的方式，有幾球有機會進球，但次數不多，他提到，卡達曾製造幾次快速反擊的機會，「可惜技術上，火候有點不夠好，就沒有破門機會」。

曾台霖表示，荷蘭出戰卡達一役，打得滿輕鬆，不用花費太多體力就搶下球權，「但卻不太做轉換，都在同一邊組織，如果可以做多一點轉換，球數可能不只2比0」。

「荷蘭今天攻擊沒那麼積極，可能怕受傷、領牌影響後面比賽。」曾台霖認為，荷蘭有點保留實力，但晉級16強後，遇到更強的對手，相信荷蘭攻守戰術應該會有新的轉變。

A組小組賽最終戰，卡達以0比2敗給荷蘭。 美聯社
A組小組賽最終戰，卡達以0比2敗給荷蘭。 美聯社

世足戰報 卡達世足

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