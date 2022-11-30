世足賽／塞內加爾2比1擊退厄瓜多 搶下16強門票

非洲冠軍塞內加爾今天上、下半場各進一球，終場2比1力克南美勁旅厄瓜多，以小組賽A組積分第2之姿闖進2022卡達世界盃足球賽最後16強淘汰賽。

這是塞內加爾隊史第2度挺進16強。塞隊2002年首次取得世足會內賽資格即勇闖8強，締造隊史最佳戰績。

同時間舉行的A組另一場賽事，荷蘭2比0擊敗地主卡達，在A組以2勝1和積分7分高居龍頭也挺進16強，塞內加爾2勝1負積分6分居次，厄瓜多1勝1和1負積分4分排在第3，卡達則是0勝3負積分0分墊底。

這場在杜哈哈里發國際體育場（Khalifa InternationalStadium）開踢的比賽，勝方將直接擠進16強，而對厄瓜多來說，只要平局也可晉級，因此本屆已攻進3球的王牌前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia）帶傷征戰。

瓦倫西亞在上一場1比1逼平荷蘭之役右膝受傷，被擔架抬下場，首戰遇上卡達時也扭傷左膝，但他克服傷勢披掛上陣，希望為厄瓜多爭取勝利前進下一輪。

雙方進攻節奏快速，塞內加爾一開賽就來勢洶洶，第3、8分鐘古爾（Idrissa Gueye）、迪亞（BoulayeDia）分別有絕佳機會破網，可惜射球角度都略偏；瓦倫西亞（Enner Valencia）第11分鐘也有攻門機會，但無功而返。

相較之下，塞內加爾攻擊更加主動且更具威脅，多次在對手門前引起一陣混亂；上半場尾聲，沙爾（Ismaila Sarr）在禁區被撞倒，第44分鐘獲得12碼罰球機會順利踢向右下角破網，塞內加爾1比0暫居上風。這是沙爾第11顆國際賽進球，塞內加爾史上並列第10。

上半場相對消極的厄瓜多，下半場壓上更多人至前場攻擊，展現搶攻企圖，只是攻勢顯得凌亂破碎。

不過厄瓜多的積極在第68分鐘終於獲得回饋，凱塞多（Moises Caicedo）在隊友頂球後於門前右腳補射，追成1比1平手。

但厄瓜多只高興兩分鐘就風雲變色，塞內加爾第70分鐘踢自由球，球碰到厄瓜多球員後反彈到科里巴利（Kalidou Koulibaly）腳下，他凌空推射順勢入網，塞內加爾再以2比1超前，並保持領先至終場結束。

塞內加爾16強賽將在台灣時間12月5日凌晨3時登場，面對的是B組小組賽的第1名球隊。