世足賽／美國與伊朗即將對決 賽前已彌漫政治火藥味

美國與伊朗即將在世界盃一場充滿政治味的比賽中遭遇，這次對決誰贏就能晉級16強，輸了便遭到淘汰。雙方將於台灣時間30日凌晨3時展開對決。

法新社報導，自4月間抽籤後，美、伊兩隊在B組對陣即成為卡達世界盃第一階段比賽的亮點之一。

即使不考慮結果，在杜哈圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium）舉行的這場比賽也充滿政治色彩，此乃這兩個意識形態敵對國家40多年來在足球場上僅有的第3次遭遇。

但這次比賽還有另一層意義，兩隊都知道如果獲勝，就能晉級，輸了將被淘汰。

更糟的情況是，美國足球協會（U.S. SoccerFederation）在社交媒體上發布修改版的伊朗國旗後，雙方醞釀中的緊繃情勢在上週末爆發。

美國足協的舉動激怒伊朗足球高層，他們向國際足球總會（FIFA）提出申訴，要求對此進行制裁。

美國足協起先表示，發布修改版的伊朗國旗，是為表達對伊朗女性抗議者的支持，但美國足協隨後將各種發文刪除。

美國隊總教練柏哈特（Gregg Berhalter）昨天說，他的球員和球隊工作人員對國旗事件渾然不知。他也試圖藉此緩和緊繃情勢，強調政治不會成為影響這次比賽的一個因素。

柏哈特說：「當我想到這場比賽，我知道很多人對此有許多感受。但對我們來說，這是一場與一支好球隊的足球比賽，僅此而已。這是兩支希望晉級的好球隊之間的一場淘汰賽。」

伊朗隊葡萄牙籍總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）駁斥他會用國旗事件怒火來激勵球員的說法。

他說：「在擔任教練42年後，假如我仍相信可以透過那些心理遊戲贏得比賽，我想我對這場比賽一無所知。」

另據路透社報導，一些伊朗人擔心美伊之戰可能出現與體育場安全人員的對峙，或在伊朗國內引爆親政府球迷與激烈抗議群眾間的衝突。

伊朗國內最近因22歲庫德族女子艾米尼（MahsaAmini）9月16日在羈押期間死亡引爆抗議浪潮，為防美伊對陣導致緊張情勢加劇，當局已升高安全警戒。

卡達與華盛頓關係密切，與德黑蘭也維持友好關係，為順利舉辦世界盃，它已賭上聲譽。卡達加強了伊朗出賽時的安全措施，並禁止一些被認為具有煽動性的物品，如伊朗革命前的國旗。

一位卡達官員稱，伊朗25日擊敗威爾斯，保安人員被派往體育場外「平息伊朗球迷間的一小部分爭吵」，他說這些事件得到「迅速」處理以遏制緊張局勢。

伊朗對決宿敵美國 世足政治味最濃賽事登場

伊朗即將於世界盃足球賽與政治宿敵美國交手；24年前美國隊敗給伊朗遭淘汰，時任美國隊教練的桑普森多年來不斷思考，如果重來該怎麼做。他稱當時專注足球，而非聚焦政治。「事後看來，我會把它與政治連結」。

伊朗今天（台灣時間11月30日凌晨3時）將在小組賽事中對戰美國。美國足球協會（US SoccerFederation）日前在社群媒體逕自摘除伊朗國旗中間紅色國徽，稱支持反伊朗抗議活動，更為這場賽事增添煙硝味。

美國及伊朗積怨已深，伊朗人無法原諒美國過去支持伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Shah Pahlavi）的獨裁統治。

在為領導伊朗回教革命的何梅尼（AyatollahRuhollah Khomeini）效忠的激進分子闖入美國駐德黑蘭大使館，並挾持52名美國人質長達444天後，美國和伊朗新的回教革命政府斷交。反美也因雙邊各方面的恩怨成為何梅尼神權政治的核心和教條。

對美國人來說，伊朗激進分子把被蒙住眼睛並戴上手銬的美國人質帶到電視攝影機前示眾的那幕，永遠令人難以忘懷。

伊朗人也忘不了1988年7月3日美國「文森斯號」（USS Vincennes）巡洋艦擊落在波斯灣上空飛行的一架伊朗客機，造成290人死亡的慘劇。

也因此在伊朗民族意識中，與美國在足球場上的拚搏比其他隊更占有特殊地位，例如伊朗1998年於世界盃擊敗美國，就被視為自1979年革命建立伊斯蘭共和國以來，伊朗體育史上最偉大的時刻。

伊朗隊25日在傷停補時階段連進2球，以2比0踢翻威爾斯。美國隊則與英格蘭隊在小組賽中戰成平手，意味美國今天若與伊朗打平，伊朗將進入16強。對美國來說，未能踢入16強將是另一挫敗，恐怕削弱美國隊迎戰2026年世界盃的勢頭。可見今天的美伊攻防利害關係之深。

美國「時代雜誌」（Time）分析，美伊當年一戰有經驗可學，對美國隊而言更是如此，尤其是利用長期的地緣政治競逐方面。

美國隊1998年特意淡化政治味，只專注比賽策略，伊朗隨後以2比1擊敗美國隊，將其淘汰出局。當年率美國隊征戰世足的教練桑普森（Steve Sampson）日前受訪表示，在過去24年裡，他花了很多時間思考如果時間能重來，他會怎麼做。

他說，國際足球總會（FIFA）、美國足球協會及當年的主辦單位「都要求我們專注在足球上，而不是聚焦政治。我同意了」。

「事後看來，我會把它與政治相連。教練的工作是使用所有可用的工具讓球隊做足準備」。

伊朗當年則大打政治牌。「中東研究」（MiddleEastern Studies）雜誌11月一篇文章指出，伊朗後衛哈克普爾（Mohammad Khakpour）表示，許多1980年至1988年兩伊衝突中的受害者家屬與球員聯繫，詳細說明這場比賽對他們的意義，並乞求他們擊敗美國。

「許多烈士家屬都期待我們獲勝」，前鋒阿吉齊（Khodadad Azizi）於賽前如此說道。

桑普森指出，伊朗隊教練塔勒比（Jalal Talebi）告訴他，伊朗官員於中場休息時走進更衣室，收走球員護照，並說「如果沒有擊敗美國，伊朗不會歡迎他們返國」。

終場哨響後，美國隊難掩傷心。桑普森和數名球員不禁掉下淚來。反觀伊朗，首都德黑蘭成千上萬的球迷走上街頭歡慶，包括沒有戴頭巾的女性。最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）更是大樂。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因「未妥善戴好頭巾」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，於拘留期間昏迷，而後死亡。此事隨後在伊朗掀起1979年以來最嚴重的反政府示威。伊朗球員21日在世足賽首戰對上英格蘭，便以拒唱國歌以聲援家鄉的抗議民眾，如此表態，可能使美國球員難以完全將伊朗隊視為敵方。

桑普森則建議美國隊總教練柏哈特（GreggBerhalter）不要太過尊重敵隊，專心做好充分準備。

「時代雜誌」指出，英格蘭隊將進步的價值觀置於首位，但在球場上仍制霸伊朗，美國可以從英格蘭隊身上學到兩三事。如果以過去為鑑，足球外交可能只以「在更衣室裡掉淚」告終。