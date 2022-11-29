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世足賽／南韓晉級之路不妙 已晉級葡萄牙放話不會讓

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙費南德茲（右）獨進2球，助葡萄牙以2比0擊敗烏拉圭，下戰將全力搶分組龍頭。圖左為C羅。 歐新社
葡萄牙費南德茲（右）獨進2球，助葡萄牙以2比0擊敗烏拉圭，下戰將全力搶分組龍頭。圖左為C羅。 歐新社

卡達世界盃H組第二輪比賽皆以進行完畢，葡萄牙再以2:0擊敗烏拉圭後，提前晉級16強，12/3日將與南韓進行小組最終戰，而已晉級的葡萄牙外界普遍預期他們將會輪休調節主力體能，而這也會讓南韓利多，因為他們必須拿下這場比賽，但葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）賽後就表示，葡萄牙要力爭分組第一，不會讓南韓的。

南韓目前僅有一分積分，若要晉級16強就必須要在下一場比賽取得勝利才有機會，由於16強淘汰賽，將有H組第一對上G組第二，H組第二對上G組第一，而G組第一目前看來巴西機率十分高，因此葡萄牙也必須搶龍頭才能避免過早與巴西大戰。

桑托斯在賽後也有向媒體提到：「這場勝利是很棒的，球員們照命令做，我們也晉級下一輪，中場休息時，我告訴球員我們必需打好自己的球，展示我們的信心。」而下一場面對南韓的比賽先發，他也提到必需好好的考慮，沒有保障拿下第一名，即使不是為了避開巴西，葡萄牙也要爭取第一。

不過葡萄牙陣中也有一些傷兵問題，後衛佩雷拉（Danilo Pereira）在訓練時肋骨骨折，面對南韓預計將缺席，另外左後衛門德斯（Nuno Mendes）在與烏拉圭比賽大腿受傷，下戰也不確定是否出賽，總結桑托斯所說，大概率會推出主力陣容，到時就算和局，也可以排在龍頭。

世足戰報 卡達世足

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