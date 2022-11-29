世足賽／森巴軍團繳誇張數據 兩戰下來對手0射正！

今年卡達世界盃的奪冠大熱門巴西，今天在缺少陣中大將內馬爾（Neymar）的情況下，靠著卡塞米羅（Carlos Casemiro）在第83分鐘的精采不停球射門，以1:0擊敗擁有銅牆鐵壁的瑞士，取得小組賽2連勝，並提前晉級16強，並在這場比賽後創下世界盃史上唯二的紀錄。

巴西隊今年陣容一字排開全是明星等級的球員，不管是場上11人到板凳席上的隊員，能夠入選本屆巴西隊都是一大肯定，而前兩場比賽下來他們也沒有辜負眾人期望，面對塞爾維亞及瑞士都讓他們整場比賽沒有任何射正紀錄，前一次達成此紀錄要追溯到1998年的法國。

巴西隊下一戰的對手將是分組中實力較弱的喀麥隆，因此大家十分看好他們將能在下場比賽達成連續三場未讓對手射正的紀錄，並維持讓對手掛蛋的數據，挺進16強，不過喀麥隆在上一場比賽與塞爾維亞火力互相轟炸，以3:3戰平，因此能否延續火力突破巴西防守，也是一大觀賽重點。