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世足賽／巴西1比0擊退瑞士 16強門票入袋

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世足賽／巴西1比0擊退瑞士 16強門票入袋

中央社／ 杜哈28日綜合外電報導
巴西隊卡塞米洛踢進致勝一球。 路透社
巴西隊卡塞米洛踢進致勝一球。 路透社

「森巴軍團」今天在世界盃足球賽G組小組賽直到下半場總算破網，且讓瑞士抱蛋到底，最終以1比0獲勝，從G組脫穎而出，拿到最後16強入場券。

今天這場比賽在可容納4萬人的974體育場（Stadium974）開踢。稍早同為G組的喀麥隆與塞爾維亞3比3平手收場後，巴西對瑞士的勝隊將確定躋身16強。

巴西靈魂人物內馬爾（Neymar）在小組賽首戰對塞爾維亞扭傷腳踝，今天無法登場。原本認為他可能至少缺席兩場，但他已求助源自美國國家航空暨太空總署（NASA）技術的治療方式，盼能加速身體復原，提前在小組賽對喀麥隆的最後一戰歸隊。

上半場前半段戰況略顯沉悶，巴西僅有零星搭配攻擊，雖然充滿創意但總是功虧一簣，第27分鐘小維尼修斯（Vinicius Jr）在無人盯防下接到拉斐爾（Raphinha）妙傳，但小維尼修斯未完全控制住球，軟弱的射門讓瑞士門將索默（Yann Sommer）將球拍出。

拉斐爾在第31分鐘從約35碼外勁射，可惜球路線太直，直接進入索默的手套中。

巴西上半場掌控多半攻勢，6次射門2次射正，但都繳白卷；瑞士只有1次射門機會沒有射正，僅靠防線堅守城池，兩隊0比0結束前45分鐘。

下半場過了將近20分鐘，小維尼修斯利用瑞士門戶洞開機會右腳推射進網，但隨即經影像輔助裁判技術（Video Assistant Referee，VAR）判定越位，空歡喜一場。

來到第83分鐘，幸運之神終於眷顧巴西。卡塞米洛（Casemiro）接獲羅德里戈（Rodrygo）助攻後，以右腳外腳背踢進網內，突破僵局1比0領先。

亟欲反撲的瑞士接下來操之過急，攻勢顯得零碎，反攻無效，終場巴西就以1比0勝出。巴西在G組戰績2戰全勝，積分6分，提前確定晉級16強；瑞士1勝1負，積分3分；喀麥隆與塞爾維亞皆為1和1負，積分1分。瑞士、喀麥隆及塞爾維亞都還有擠進16強的機會。

巴西在G組的最後一仗將於台灣時間12月3日凌晨3時面對喀麥隆，瑞士也要在同一時間遭遇塞爾維亞。

世足戰報 卡達世足 內馬爾

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