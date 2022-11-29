世足賽／曹圭成圈粉但救不了南韓 角球被沒收教頭氣炸收紅牌

天菜前鋒曹圭成三分鐘內梅開二度，拯救不了南韓，下半場才剛奇襲追平二比二卻出現後防失守，迦納靠第六十八分鐘庫杜斯攻進關鍵進球，以三比二踢下勝利。南韓則是分組賽踢完前兩戰一和一負，想從Ｈ組出線難度高。

南韓首戰踢和，迦納則是輸球，昨天過招都要尋求本屆賽會首勝，兩軍先發陣容都換了三個人，包括首戰替補上場就因帥氣而爆紅的曹圭成，也排進先發陣容。

南韓上半場五次射門、無一射正，迦納則靠薩利蘇、庫杜斯進球，帶著二比○領先進入下半場，而曹圭成不僅有長相，也用球技「圈粉」，他先在第五十三分鐘就有一次極具威脅性的頭錘射門，被迦納門將基奇的神反應擋下，隨即在第五十八分鐘就以頭錘破門，攻進南韓在本屆賽會的第一顆進球。

南韓球迷還沒嗨完，三分鐘後，曹圭成再度靠頂上功夫建功，個人秀幫助南韓扳平，可惜的是後防隨即失守，庫杜斯同樣上演梅開二度，幫助迦納討回領先。南韓追不回這巨大的一球，在時間到點後還因未獲角球機會，總教練班托終為此氣到飆罵領紅牌。

世界排名第廿八的南韓，無力從排名第六十一的迦納手中拿下勝利，分組賽最終戰將在周五晚上十一點出戰葡萄牙。

本屆賽事有史上最多的六支亞洲球隊參賽，沙烏地阿拉伯、伊朗、澳洲、日本都已各踢下一勝，追平單屆分組賽亞洲球隊最多勝紀錄，剩下南韓、卡達尚未開張。