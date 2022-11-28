世足賽／南韓神奇3分鐘進兩球仍2：3不敵迦納 晉級困難重重

本屆世界盃足球賽32強排名最低的迦納，今天在H組第二戰重創南韓，庫杜斯（Mohammed Kudus）兩度破網，幫助球隊以3：2獲勝；南韓踢完分組賽前兩戰未開張勝場，目前積分只有1分，想搶16強門票十分艱辛。

卡達世足賽開踢前，迦納世界排名61、南韓28，兩隊首次在世界盃對決，南韓一開賽就積極搶攻，始終無法突破對方防守；迦納射門次數較少，但充分展現效率，第24分鐘把握自由球，薩利蘇（Mohammed Salisu）在網前亂軍之中用左腳掃進網內，攻進個人在本屆賽事第一球。

迦納第34分鐘攻勢再起，庫杜斯在門前接獲隊友傳球，以頭錘破網，也攻進個人第一球，幫助迦納擴大為2：0領先。

南韓上半場5次射門毫無射正紀錄，迦納只有3次射門攻進兩球。

下半場開踢後，南韓全力搶攻，24歲前鋒曹圭成首度先發上陣，第58分鐘頭錘建功，攻進全隊在本屆賽事第一球；3分鐘後南韓從左側推進，曹圭成在門前接獲隊友傳球，再度躍起頭錘破網，追成2：2平手。

南韓總教練班托（Paulo Bento）、球員在場邊看到這一幕，露出興奮表情，但沒有高興不久，迦納在第68分鐘又靠庫杜斯進球，一路領先到比賽結束。