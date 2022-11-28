快訊

美國大使館呼籲在陸美國公民 備妥14天藥物、水和食物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／南韓神奇3分鐘進兩球仍2：3不敵迦納 晉級困難重重

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
南韓24歲前鋒曹圭成攻進兩球，無力挽回戰局。（美聯社）
南韓24歲前鋒曹圭成攻進兩球，無力挽回戰局。（美聯社）

本屆世界盃足球賽32強排名最低的迦納，今天在H組第二戰重創南韓，庫杜斯（Mohammed Kudus）兩度破網，幫助球隊以3：2獲勝；南韓踢完分組賽前兩戰未開張勝場，目前積分只有1分，想搶16強門票十分艱辛。

卡達世足賽開踢前，迦納世界排名61、南韓28，兩隊首次在世界盃對決，南韓一開賽就積極搶攻，始終無法突破對方防守；迦納射門次數較少，但充分展現效率，第24分鐘把握自由球，薩利蘇（Mohammed Salisu）在網前亂軍之中用左腳掃進網內，攻進個人在本屆賽事第一球。

迦納第34分鐘攻勢再起，庫杜斯在門前接獲隊友傳球，以頭錘破網，也攻進個人第一球，幫助迦納擴大為2：0領先。

南韓上半場5次射門毫無射正紀錄，迦納只有3次射門攻進兩球。

下半場開踢後，南韓全力搶攻，24歲前鋒曹圭成首度先發上陣，第58分鐘頭錘建功，攻進全隊在本屆賽事第一球；3分鐘後南韓從左側推進，曹圭成在門前接獲隊友傳球，再度躍起頭錘破網，追成2：2平手。

南韓總教練班托（Paulo Bento）、球員在場邊看到這一幕，露出興奮表情，但沒有高興不久，迦納在第68分鐘又靠庫杜斯進球，一路領先到比賽結束。

南韓輸掉這場關鍵比賽，戰績掉到1和1敗，積分仍是1分，分組賽最後一戰將對決世界排名第9的葡萄牙；迦納搶下關鍵勝利，戰績1勝1敗、拿到3分，最後將和烏拉圭交手。

庫杜斯攻進兩球，包括第68分鐘致勝球，幫助迦納搶下關鍵勝利。（法新社）
庫杜斯攻進兩球，包括第68分鐘致勝球，幫助迦納搶下關鍵勝利。（法新社）

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／曹圭成3分鐘內梅開二度 南韓追平再被迦納進球落後

世足賽／「太極虎」遇險境 迦納上半場2：0領先

這項因素來攪局 馬斯克與南韓可能並非天作之合

世足運彩／南韓、迦納都有搶積分壓力 超過2球入帳可期待

相關新聞

世足賽／南韓神奇3分鐘進兩球仍2：3不敵迦納 晉級困難重重

本屆世界盃足球賽32強排名最低的迦納，今天在H組第二戰重創南韓，庫杜斯（Mohammed Kudus）兩度破網，幫助球隊...

世足賽／靠VAR幫忙判定未越位 喀麥隆逆轉3:3踢平塞爾維亞

卡達世足賽首戰都吞敗的喀麥隆和塞爾維亞，今天第2戰正面交鋒，排名較低的喀麥隆遇陣前換門將插曲，上半場雖先破門，但塞爾維亞...

世足賽／輸哥斯大黎加日教頭致歉：第三戰要讓國民開心

日本無法複製對德國時下半場反攻劇本，反而在比賽尾聲失守，以0：1輸給哥斯大黎加，目前在世界盃足球賽E組戰績1勝1敗，下一...

世足賽／連2戰替補 阿布巴卡爾救了喀麥隆

歷經2014年巴西世界盃失利，前鋒阿布巴卡爾這次擔任隊長率領喀麥隆參加卡達世界盃，在出戰塞爾維亞一役，替補上陣成為扭轉戰...

世足賽／曹圭成3分鐘內梅開二度 南韓追平再被迦納進球落後

南韓今天在卡達世足賽帶著0：2落後進入下半場，下半場出現驚奇戲碼，第58分鐘靠天菜前鋒曹圭成進球，攻下南韓在本屆賽會第1...

世足賽／喀麥隆逼和塞爾維亞 球評：變陣是關鍵

喀麥隆今天卡達世界盃小組賽第2戰以3比3逼和塞爾維亞，球評陳貴人認為，喀麥隆下半場變陣，改推雙前鋒，發揮很好的功效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。