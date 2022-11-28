世足賽／連2戰替補 阿布巴卡爾救了喀麥隆

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中央社／ 台北28日電
喀麥隆前鋒阿布巴卡爾。 歐新社
喀麥隆前鋒阿布巴卡爾。 歐新社

歷經2014年巴西世界盃失利，前鋒阿布巴卡爾這次擔任隊長率領喀麥隆參加卡達世界盃，在出戰塞爾維亞一役，替補上陣成為扭轉戰局的關鍵，還助攻隊友破門，充分發揮其價值。

阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）在2010年首度參加世界盃，18歲的他，成為喀麥隆陣中最年輕的球員之一，還被視為未來之星，但後來在2014年巴西世界盃，喀麥隆小組賽3場全敗，阿布巴卡爾二度叩關世界盃舞台，未能發揮水準，且僅出賽2場。

喀麥隆睽違8年再度征戰世界盃，阿布巴卡爾搖身一變成為隊長，肩上擔子更重，儘管首戰面對瑞士以及今天對上塞爾維亞，都是從板凳出發，而他伺機而動，適時出擊。

在喀麥隆以1比3落後情況下，阿布巴卡爾替補上陣才8分鐘，第63分鐘單刀直入，禁區內起腳射門，追成2比3，也帶動球隊氣勢，且在3分鐘後還助攻隊友莫廷（Eric Maxim Choupo-Moting）進球。

擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人認為，阿布巴卡爾上場後，發揮很大功效，除了進攻端外，在持球、傳球與控球各方面很到位，是這場比賽的靈魂人物。

阿布巴卡爾今天成功率領喀麥隆以3比3逼和塞爾維亞，雖然下一戰將面臨強敵巴西，但阿布巴卡爾日前受訪時曾表達，不會害怕巴西，儘管對手陣中擁有不少優秀的球員，但他認為必須凝聚團隊戰力，才有機會在世界盃舞台上走得更遠。

喀麥隆在卡達世界盃G組小組賽第3戰將於台灣時間12月3日凌晨3時登場，面對5冠勁旅巴西，阿布巴卡爾將如何發揮影響力帶領喀麥隆突破重圍，同樣備受矚目。

世足戰報 卡達世足

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