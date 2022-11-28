世足賽／喀麥隆逼和塞爾維亞 球評：變陣是關鍵

喀麥隆今天卡達世界盃小組賽第2戰以3比3逼和塞爾維亞，球評陳貴人認為，喀麥隆下半場變陣，改推雙前鋒，發揮很好的功效。

喀麥隆儘管今天在卡達世界盃小組賽先馳得點，但塞爾維亞靠著上半場傷停補時連進2球，以及米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）下半場進球，最多以3比1領先。

而喀麥隆下半場3分鐘內連續破門扳平，包括阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）替補上陣才8分鐘就建功，莫廷（Eric Maxim Choupo-Moting）同樣順利破門，兩隊最終以3比3握手言和。

擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人表示，來自非洲的喀麥隆，擁有優異的身體素質，儘管上半場被逆轉，但下半場改擺出「4-4-2」陣型，變成雙前鋒，其中替補阿布巴卡爾上場後，發揮很大的功效。

陳貴人指出，儘管塞爾維亞實力略優於喀麥隆，整場的控球率也略占上風，「但後段比賽對方士氣一起來，你想要壓他就壓不下來了」。

喀麥隆主力門將奧拿拿（Andre Onana）效力於國際米蘭，賽前傳出因紀律問題被除名，今天改由伊柏斯（Devis Epassy）鎮守球門。

陳貴人表示，喀麥隆教頭希望門將留在18碼禁區內，出擊頻率不要太高，若球員不按照教頭理念，在場上如同不定時炸彈，而他也欽佩教頭的作法，第2場比賽就沒有將奧拿拿列入出賽名單。