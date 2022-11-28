世足賽／德國1比1踢平西班牙 無敵艦隊4積分E組居首

卡達世界盃足球賽E組的德國今天對決「無敵艦隊」西班牙，德國隊靠替補上陣的菲爾克魯格在下半場關鍵射門追平比數，兩隊終場1比1握手言和，目前西班牙以4分積分暫居E組首位。

西班牙與德國今天在上半場互有攻勢，兩隊都有多次射門，但皆沒能成功破網，就以0比0平手進入中場休息。

比賽下半場第62分鐘，西班牙替補前鋒莫拉塔（Alvaro Morata）在禁區接獲隊友艾爾巴（Jordi Alba）傳球並起腳射門，德國隊門將一時無法擋下，西班牙便取得1比0領先。 菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug，左）在禁區取得進攻機會，以右腳強射破網扳平，最終德國與西班牙以1比1握手言和。 美聯社

到了第83分鐘，菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）也在禁區取得進攻機會，以右腳強射破網扳平比數，最終德國與西班牙就以1比1握手言和。

世界盃足球賽E組4隊都已經踢完2場比賽，西班牙以4分積分暫居E組首位，日本與哥斯大黎加都是3分積分，德國則只有1分積分墊底。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。

西班牙下一場比賽將於台灣時間12月2日凌晨3時迎戰日本，德國下一場比賽也在12月2日凌晨3時對陣哥斯大黎加，屆時將決定進入16強賽的2支隊伍。