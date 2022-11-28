世足賽／退出摩洛哥國家隊又回歸 齊耶赫扮進攻中樞

中央社／ 台北28日電
摩洛哥中場齊耶赫曾因跟教頭鬧不合後退出國家隊，再度回歸卡達世足賽。 路透
摩洛哥中場齊耶赫曾因跟教頭鬧不合後退出國家隊，再度回歸卡達世足賽。 路透

摩洛哥中場齊耶赫曾因跟教頭鬧不合後退出國家隊，後來再度回歸站上卡達世界盃足球賽舞台，並在對比利時一役扮演進攻中樞，就連第2個進球也與他有關，成為摩洛哥獲勝關鍵。

29歲的齊耶赫（Hakim Ziyech）目前效力英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club），因去年6月拒絕參加友誼賽一事，與當時國家隊主帥哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic）結下心結。

齊耶赫後來在遭受冷落情況下，今年初宣布退出摩洛哥國家隊，儘管曾誓言不會再回歸，但今年8月哈利爾霍季奇丟掉兵符後，新上任教頭雷格拉吉（Walid Regragui）的出現，也讓事情有了轉圜。

齊耶赫再度披上國家隊戰袍出征卡達世界盃，摩洛哥於小組賽第2戰以2比0擊敗上屆季軍比利時，而齊耶赫原本上半場傷停補時階段就有機會為摩洛哥踢進第一分，但在進球後，被判越位無效。

摩洛哥下半場靠著自由球破門後，傷停補時階段阿博烏克拉爾（Zakaria Aboukhlal）在門前接獲齊耶赫傳球後起腳射門，追加保險分，聯手率隊以2比0勝出，不但保住晉級機會，且後勢看好有望前進16強。

前中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，齊耶赫成為這場比賽的關鍵，不僅整場都在跑動，球隊快速反擊都以他為主，「主要球都是給他，持球能力好，且製造滿多犯規」。

齊耶赫擅長長傳、內切以及遠射，這次登上世界盃舞台，又幫助摩洛哥力挫歐洲勁旅比利時，接下來繼續發揮自身優勢，幫助摩洛哥在世界盃寫下嶄新的篇章。

世足戰報 卡達世足

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