世足賽／巴西隊有信心 內馬爾及時傷癒重返領軍奪冠

中央社／ 杜哈27日綜合外電報導
巴西隊隊長內馬爾（Neymar），在卡達首戰腳踝受傷，但巴西隊相信他將重返賽場。 歐新社
巴西隊隊長內馬爾（Neymar），在卡達首戰腳踝受傷，但巴西隊相信他將重返賽場。 歐新社

全球身價最高的足球巨星、巴西隊隊長內馬爾（Neymar），在卡達世界盃足球賽首戰腳踝受傷，但巴西隊相信他將重返賽場，帶領他們贏得第6個世界盃冠軍。

法新社報導，內馬爾在24日以2比0戰勝塞爾維亞的比賽中於最後時刻退場，後來經診斷為腳踝扭傷。巴西28日將於G組的第2場比賽與瑞士對陣，內馬爾已確定不能出場。

有些人甚至懷疑他要返回這次比賽可能很難。本屆世界盃總冠軍賽將於12月18日在杜哈舉行。

不過巴西隊後衛，同時也是內馬爾在巴黎聖日耳曼隊（Paris Saint-Germain）的隊友馬基尼歐斯（Marquinhos）表示，內馬爾受傷後一直在接受密集物理治療，以期盡快痊癒。

馬基尼歐斯今天在卡達首都杜哈舉行的記者會上說：「在當時對他來說很艱難，賽後他很傷心，我想這很正常，因為這次參賽是他夢寐以求的。」

「現在，經過測試和治療，他每天24小時都在進行物理治療，這表明他很想回到我們身邊。」

「我們不曉得什麼時候，但我們希望盡快。」

巴西隊教練泰特（Tite）在戰勝塞爾維亞後立即堅稱，30歲的內馬爾肯定會再次登場參加比賽，但現在談到這位超級巨星的狀況和同樣腳踝扭傷的右後衛達尼洛（Danilo）時，態度較為審慎。

他承認道：「我相信內馬爾和達尼洛會再次參加本屆世界盃。我相信。但在醫學上，臨床上，我沒有資格說什麼。」

「我會繼續相信，不僅為了內馬爾，還有達尼洛。我相信我們將能再次用到他們。」

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／確定小組賽報銷 內馬爾腳踝腫脹照片曝光

世足運彩／瑞士邊衛速度是罩門 推巴西讓球想提早準備淘汰賽

世足賽／分組賽因傷報銷 內馬爾：生涯最艱困的一刻

世足賽／內馬爾小組賽確定報銷 最快16強淘汰賽才有機會復出

相關新聞

世足賽／藍武士拚亞洲破紀錄第5勝 太極虎在後虎視眈眈

亞洲球隊在本屆世界盃足球賽颳起旋風，分組賽合計奪下4勝已經追平紀錄，「藍武士」日本今晚6點對決哥斯大黎加，只要獲勝就是亞...

世足賽／克拉馬里奇獨進2球 克羅埃西亞4比1踢走加拿大

克拉馬里奇為上屆亞軍克羅埃西亞獨進2球，加上加拿大開賽之初進球後即無任何建樹，「格子軍團」今天以4比1後來居上撂倒加拿大...

世足賽／爆冷！摩洛哥2：0賞給比利時28年來分組賽首敗

「歐洲紅魔」比利時的跨屆分組賽8連勝、13連不敗，今天斷在摩洛哥腳上，替補上場的薩比里（Abdelhamid Sabir...

世足賽／退出摩洛哥國家隊又回歸 齊耶赫扮進攻中樞

摩洛哥中場齊耶赫曾因跟教頭鬧不合後退出國家隊，後來再度回歸站上卡達世界盃足球賽舞台，並在對比利時一役扮演進攻中樞，就連第...

世足賽／巴西隊有信心 內馬爾及時傷癒重返領軍奪冠

全球身價最高的足球巨星、巴西隊隊長內馬爾（Neymar），在卡達世界盃足球賽首戰腳踝受傷，但巴西隊相信他將重返賽場，帶領...

世足賽／輸哥斯大黎加日教頭致歉：第三戰要讓國民開心

日本無法複製對德國時下半場反攻劇本，反而在比賽尾聲失守，以0：1輸給哥斯大黎加，目前在世界盃足球賽E組戰績1勝1敗，下一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。