世足賽／葡萄牙戰烏拉圭 矛盾對決

卡達世足賽Ｈ組分組第二戰的葡萄牙和烏拉圭是場進攻和防守大戰的「矛盾對決」，兩隊不會輕易失球，如果沒意外應會打平，也看好兩隊從分組出線；另一場南韓對上迦納，南韓想晉級的企圖心大，也具有一定實力，就看當家球星孫興慜能否突破，他是南韓想奪勝的最重要關鍵。

世界排名第九的葡萄牙奪勝就能晉級，且葡萄牙上屆世足賽十六強就是被烏拉圭淘汰。相隔四年，葡萄牙後場、前鋒、中場都很均衡，速度快、後防線也不錯，是被看好具有冠軍相的球隊，且有Ｃ羅納度的關係，葡萄牙進攻提升很多，會外賽只有一場繳白卷，十一場都有進到兩個球，可見攻擊力很好。

世界排名十四的烏拉圭整體狀況穩定，防守更突出，近九場比賽有七場「完封」對手、沒被進球，且有七場對手都是世足賽隊伍，可見防守的團隊意識相當堅強。葡萄牙進攻好，烏拉圭也不是等閒之輩，這場球應該會很好看，如果沒意外會打平，或是葡萄牙好一點。

南韓和迦納，排名各是世界廿八和六十一，迦納首場比賽運氣比較不好，二比三輸給葡萄牙，但「雖敗猶榮」，且球隊在非洲排名第八；後場防守嚴密，具有不錯戰鬥力，過去和南韓交手四次拿過三勝，直到最近一次友誼賽才由南韓奪勝。

南韓整體是優於迦納，贏球機會大，友誼賽贏迦納減輕過去三場輸球壓力，把信心找回了，孫興慜能否突破迦納是關鍵。這場比賽和葡烏戰一樣，不會輕易失球，但還是看好南韓好一點，平手或是南韓贏一個球。（作者為中華足協副理事長、台體大教授）