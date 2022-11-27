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世足賽／世界盃前一役失7球 哥國門將納瓦斯對日本雪恥

中央社／ 台北27日電
哥斯大黎加門瓦斯撲球。 法新社
哥斯大黎加門瓦斯撲球。 法新社

哥斯大黎加在世界盃足球賽首戰面對西班牙以0比7慘敗，讓門將納瓦斯臉上無光，賽前日本還放話要攻破大門，但納瓦斯今天屢次擋住日本攻勢，不但成功雪恥，還保住晉級機會。

35歲的哥斯大黎加門將納瓦斯（Keylor Navas）曾在2014、2018年征戰世界盃，哥斯大黎加2014年世界盃小組賽3場比賽僅失1球，並從「死亡之組」出線，而同組歐洲勁旅義大利與英格蘭則雙雙被淘汰，哥斯大黎加在16強賽歷經PK大戰擊退希臘，8強賽遭遇到荷蘭，則是在PK大戰敗下陣來。

哥斯大黎加2014年那年世界盃，隊史首闖8強，納瓦斯表現功不可沒，而他在世界盃表現不俗，也吸引皇家馬德里注意，並在同一年加盟，後來在2019年轉會至法甲巴黎聖日耳曼。

哥斯大黎加在2022卡達世界盃足球賽再度落入「死亡之組」E組，同組對手有日本、西班牙、德國，其中德國4度稱霸世界盃，納瓦斯這次世界盃再度扛起鎮守球門的重任。

不過，哥斯大黎加首戰西班牙，以0比7慘遭血洗，今天面對日本關鍵一役，賽前日本總教練森保一曾喊話，哥斯大黎加陣中有不少優秀球員，希望能擊敗鎮守球門的門將納瓦斯。

納瓦斯今天一掃前一場陰霾，日本下半場剛開賽3分鐘內兩波射門，都被納瓦斯成功擋下，日本在落後情下，展開反攻，第89分鐘18碼內射門，納瓦斯同樣化解危機，幫助哥斯大黎加以1比0搶下關鍵一勝，不但成功討回顏面，也讓哥斯大黎加還有機會爭取晉級門票，而他這次世界盃能帶領哥斯大黎加走多遠，同樣備受關注。

世足戰報 卡達世足

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