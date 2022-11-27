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世足賽／日本14次射門落空 哥國唯一射正進球贏了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
哥斯大黎加先進球。 美聯社
哥斯大黎加先進球。 美聯社

世界盃足球賽E組賽事第2輪賽事，日本在與哥斯大黎加之戰中，下半場兩次球門附近的自由球機會都落空，反倒是前一場遭西班牙「完封」的哥國，本屆首次射正就進球，由哥國以1：0帶走勝利。

上半場兩隊踢得保守，攻勢都不多，哥斯大黎加持球率58%落高，但僅有3次射門機會，日本則是2次射門，但都0射正，傷停補時1分鐘比數也沒變化。

下半場日本換上淺野拓磨、伊藤洋輝增加攻擊力道，第61分鐘柏格斯（Celso Borges）在18碼線附近的犯規吃下黃牌，也讓日本取得自由球機會，然而距離球門太近，操刀的相馬勇紀將球踢過人牆但來不及落下，飛出球門外。

第70分鐘考沃（Francisco Calvo）用手拉住準備盤球切入的伊東純也，犯規又讓日本在禁區附近有自由球機會，但還是沒能進球，鐮田大地踢出的球，被人牆擋下，而吞下本屆第二張黃牌的考沃將在下一場遭到禁賽。

日本錯過2次大好機會，哥斯大黎加則把握重要機會，本屆賽事第一次射正出現在第81分鐘，富勒（Keysher Fuller）在禁區邊緣起腳，日本後衛沒能擋下，守門員權田修一雖然勉強碰到，但球擦過指尖繼續旋進球門。

哥斯大黎加前一場面對西班牙不僅以0：7輸球，還吞下全場0射門的悲慘紀錄，而今天對日本不僅射門數增加到4次，唯一一次射正就進球，反而日本全場14次射門、3次射正都落空。

哥斯大黎加贏球後，E組目前西班牙、日本、哥國積分同為3分，不過西、日在淨勝球還是握有優勢，西班牙台灣時間明晨3點要對上德國，而12月2日日本要對上西班牙、哥國要對上德國。

日本球員淺野拓磨。 新華社
日本球員淺野拓磨。 新華社
日本球員三笘薫(左)。 新華社
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世足戰報 卡達世足

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