快訊

疫情記者會不再天天開？ 莊人祥：指揮官明天宣布

被點名陳時中敗選因素之一 薛瑞元「感到遺憾」：不迴避任何政治責任

下降幅度如預期 今本土+1萬3276例、境外35例、25死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／日本只要擊敗哥國 連兩屆晉級16強近在眼前

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本隊將在今晚出戰哥斯大黎加，只要贏球，就能確定挺進16強。 路透社
日本隊將在今晚出戰哥斯大黎加，只要贏球，就能確定挺進16強。 路透社

「藍武士」日本今晚6點在世界盃足球賽E組對決哥斯大黎加，只要贏球搶下2連勝，前進16強機會很大，總教練森保一說：「希望球員團結一致，堅持比賽到最後，我們將為勝利而戰。」

日本在E組首戰2：1擊敗德國，再掀本屆賽事「亞洲旋風」，反觀哥斯大黎加0：7不敵西班牙，今天對日本之戰沒有再輸球的本錢，總教練蘇亞雷斯在不被看好的情況下，誓言「踢出不一樣的東西」，全力搶下這一勝。

世足賽開踢一周已經進行24場比賽，西班牙7：0大勝哥斯大黎加是勝負最懸殊的一戰，其次是B組英格蘭6：2擊敗伊朗，森保一對哥斯大黎加之戰完全不大意，他說：「相信他們會以完全的決心和我們比賽。」

日本、哥斯大黎加之戰結束後9個小時，西班牙、德國將在明天凌晨3點交手，日本只要贏球，加上西班牙擊敗或是踢和，日本就可連續兩屆晉級16強。

儘管對德國之戰傷了兩員大將酒井宏樹、富安健洋，對哥斯大黎加之戰可能缺席，森保一強調，這場比賽會選出最好的球員上場，根據戰況仔細調度替補球員，他說：「球隊攻守都有進步，將會專注每一場比賽，拚出最佳狀態。」

日本從1998年起連續7屆踢進世界盃，過去6屆最佳表現是2002、10、18年晉級16強。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

日本「JAPAN QUALITY FARM & PAIRING 2022 」 各縣市日本料理提升日台交流

世足賽／長友佑都染紅髮激勵士氣 明星老婆平愛梨跟進

世足運彩／哥斯大黎加搶分難度大 推日本拚連勝不讓分過闗

世足賽／德國爆內鬨？經理：11人都是好朋友是童話故事

相關新聞

世足賽／衛冕軍法國2：1勝丹麥 本屆首張16強門票到手

「高盧雄雞」法國今天依賴才華洋溢的姆巴佩梅開二度，在世界盃足球賽D組小組賽2比1力克「紅白軍團」丹麥，以2戰2勝積分6分...

世足賽／日本只要擊敗哥國 連兩屆晉級16強近在眼前

「藍武士」日本今晚6點在世界盃足球賽E組對決哥斯大黎加，只要贏球搶下2連勝，前進16強機會很大，總教練森保一說：「希望球...

世足賽／世界波率阿根廷開胡 梅西：這才是真正處女秀

阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）今天一吐怨氣，面對墨西哥的第64分鐘射進「世界波」為球隊進球數開張，最終更...

世足賽／克加戰未打 先爆口水戰

比利時在首場比賽以1：0擊敗加拿大，儘管整體表現不如預期，不過仍是順利將三分積分入袋，而一度傳出「小魔獸」盧卡庫可望在第...

世足賽／荷蘭踢和 卡達率先出局

世足賽A組雙強荷蘭、厄瓜多打平，雙方同樣累積四分積分，塞內加爾擊敗卡達後也有三分，反而砸2200億美元舉辦賽事的卡達，成...

世足賽／澳洲1：0擊敗突尼西亞 終結跨屆連7場不勝

等了12年，澳洲終於再嘗世界盃足球賽勝利滋味，昨以1：0擊敗突尼西亞，不僅終結跨屆7場不勝，也在D組燃起晉級希望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。