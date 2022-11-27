世足賽／波蘭門將史澤斯尼神技守門 化解12碼罰球危機

中央社／ 台北27日電
波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）。 美聯社
波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）。 美聯社

2年前，義甲名門尤文圖斯球隊（Juventus）總監帕拉蒂奇（FabioParatici）曾評價波蘭門將史澤斯尼是全世界最好的守門員之一，今天史澤斯尼在世界盃舞台上證明，帕拉蒂奇沒有看走眼。

2022卡達世界盃足球賽小組賽C組第2輪賽事，波蘭以2比0擊敗本屆大黑馬沙烏地阿拉伯，拿下本屆世界盃小組賽首勝，不過賽後焦點不是進球的英雄萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與傑林斯基（PiotrZielinski），而是門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）。

波蘭在上半場第39分鐘率先進球取得領先，但在上半場結束前，沙烏地阿拉伯取得12碼罰球機會，波蘭門將史澤斯尼不僅擋下對手射門，接著又成功阻止沙烏地阿拉伯後衛布雷克（Mohammed Al Burayk）的強勁補射，順利化解失球危機。

台灣男足前國家隊助理教練方靖仁認為，史澤斯尼是這場贏球的頭號功臣，「如果他沒守住那一球，比賽勝負還很難說。」

現年32歲的史澤斯尼，身高196公分，出道時外界對他的評價除了高大、有天賦外，也認為他擁有出色的運動與反應能力，如今他已被公認是歐洲最好的門將之一。

值得一提的是，守備能力一流的史澤斯尼，在2020年歐洲盃足球賽曾發生一樁糗事。當時波蘭在面對斯洛伐克的比賽中，他撲救後倒地，沒想到球碰到門柱後反彈打到他的手臂後入門，也讓他成為歐洲盃史上第1個演出烏龍球的守門員。

波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）擋下對手射門， 路透社
波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）擋下對手射門， 路透社

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