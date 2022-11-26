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世足賽／波蘭「一哥」踢進生涯首球 2：0擊敗沙國

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世足賽／波蘭「一哥」踢進生涯首球 2：0擊敗沙國

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
卡達世足賽B組分組賽第二輪波蘭以2：0擊敗沙烏地阿拉伯，波蘭「一哥」萊萬多夫斯基踢進生涯第一顆世足賽進球。美聯社
卡達世足賽B組分組賽第二輪波蘭以2：0擊敗沙烏地阿拉伯，波蘭「一哥」萊萬多夫斯基踢進生涯第一顆世足賽進球。美聯社

今晚波蘭靠著門神安澤斯尼（Wojciech Szczesny）兩次神救球，加上「一哥」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）踢進生涯首球，以2：0擊敗沙烏地阿拉伯，在卡達世足賽C組賽事第二輪取得勝利，以四分積分暫居第一。

上半場攻勢大半掌握在沙國手中，持球率高達59%，率先破網的卻是波蘭，第39分鐘時，萊萬多夫斯基殺到右翼底線，釣出波蘭門將，結果一個回傳到中路，杰林斯基（Piotr Zielinski）接獲傳球、凌空抽射，成功進球。

沙烏地阿拉伯也有很好的進球機會，第43分鐘時道薩里（Salem Al Dawsari）在禁區被犯規，獲得12碼罰球，結果波蘭守門員安澤斯尼成功預測落點，把球擋在球門外，但還在附近，沙國前鋒布雷克（Mohammed Al Burayk）再補一腳，好在安澤斯尼快速起身，再把球擋出底線，1分鐘內兩度美技引爆波蘭全隊氣勢。

兩隊在上半場打得激烈，裁判在尺度上也吹得嚴格，一共發出六張黃牌，沙國教練團也吞下一張。

下半場波蘭取得領先後，開始將重兵配置在自家半場，強化防守，卻還是出現不少瑕疵，讓沙國有幾波不錯攻門機會，卻都欠缺臨門一腳，下半場12次射門、2次射正，全都無功而返。

波蘭防線的一次失誤卻付出代價，第82分鐘，後衛在球門前回球時不慎讓球離開控制，萊萬多夫斯基立刻把握機會前衝，將球勁射入網，這也是這位波蘭「一哥」生涯參賽兩屆世界盃踢進的第一球。

卡達世足賽B組分組賽第二輪，杰林斯基（中）在上半場破網，為波蘭先馳得點。美聯社
卡達世足賽B組分組賽第二輪，杰林斯基（中）在上半場破網，為波蘭先馳得點。美聯社

世足戰報 卡達世足

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