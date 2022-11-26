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世足賽／澳洲早早進球掌控節奏 突尼西亞中場遭壓制

中央社／ 台北26日電
澳洲中場莫伊(左)。 法新社
澳洲中場莫伊(左)。 法新社

澳洲今晚以1比0擊敗突尼西亞，在世界盃小組賽開胡，女足國家隊前助理教練李宜陞表示，澳洲早早進球後，牢牢把節奏掌控在自己手裡，加上徹底壓制對手中場，是贏球關鍵。

李宜陞指出，此役澳洲維持一貫的特色和踢法，開賽由左路突破，再透過橫傳進攻，左邊打開後，再加入右側攻勢，而杜克（Mitchell Duke）早早進球，也讓球隊吃下定心丸。

澳洲在開賽23分鐘後先馳得點，李宜陞也說：「下半場澳洲也不急著攻，就是把節奏掌控好，防守做好，他們的門將今天也有不少出色的演出。」

今天在場上非常搶戲的澳洲中場好手莫伊（AaronMooy），也是李宜陞點名是表現最出色的球員之一。他認為，莫伊在中場扮演傳控、傳接球的調度者，還身兼壓制對手中場重責，「這場比賽澳洲贏得很合理。」

突尼西亞在本屆世界盃首戰和丹麥以0比0踢和，今天再以0比1不敵澳洲，本屆世界盃還未進球，球隊彷彿陷入進攻當機，李宜陞點出，突尼西亞在中場沒有像澳洲的莫伊這類型球員，因此在進攻上很難有效串聯。

除此之外，李宜陞也提到，突尼西亞在設定好的進攻策略得不到效果，他們沒有做出任改變，比如可利用兩翼發動進攻，或是透過長傳吊中等等，也因此他們的攻勢相對單調，更難達到效果。

世足戰報 卡達世足

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