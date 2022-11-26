世足賽／突尼西亞2戰0進球 澳洲相隔12年再踢下勝場
澳洲今天在卡達世足賽分組賽第二戰碰上突尼西亞，靠杜克（Mitchell Duke）的頭錘建功，以1：0擊敗突尼西亞，等了12年再於世界盃踢下勝場。
澳洲首戰以1：4遭法國慘電，加上同組的另外兩隊都取得和局的1分積分，「袋鼠軍團」今天面臨再輸就確定淘汰的局面，開賽第23分鐘就由古德溫（Craig Goodwin）傳中送到門前，杜克頭錘將球送進球門。
突尼西亞全場12次射門、4射正，各種軟腳示範，軟趴趴送進澳洲門將懷中，分組賽踢完前兩戰還沒進球，下一戰將在30日晚上11點碰上衛冕軍法國，想要開張進球恐怕難度更高。
杜克為澳洲攻進重要進球，他也是史上第二位在世界盃以頭錘方式為澳洲進球的選手，前一人為卡希爾（Tim Cahill），在2010年對塞爾維亞、2014年對智利兩度以頂上功夫建功。
澳洲前兩屆都未取得勝績，2014年分組賽吞下3敗，2018年則是1和2敗，前一次贏球已是2010年以2：1擊敗塞爾維亞；等了12年的1勝到手，澳洲目前在分組賽1勝1敗、積分3分，燃起出線希望，爭取繼2006年後再闖16強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言