快訊

台北市議員當選名單／港湖最高票！李彥秀回鍋當選市議員「接下來和萬安市長並肩同行」

台北市長開票結果／擁抱蔣孝嚴 蔣萬安宣布當選：台北光榮篇章又翻過一頁

台北市議員當選名單／徐巧芯高票連任 興奮大喊「巧芯巧芯得第一啦！」

世足賽／突尼西亞2戰0進球 澳洲相隔12年再踢下勝場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
澳洲靠杜克的頭錘建功，以1：0擊敗突尼西亞，等了12年再於世界盃踢下勝場。 新華社
澳洲靠杜克的頭錘建功，以1：0擊敗突尼西亞，等了12年再於世界盃踢下勝場。 新華社

澳洲今天在卡達世足賽分組賽第二戰碰上突尼西亞，靠杜克（Mitchell Duke）的頭錘建功，以1：0擊敗突尼西亞，等了12年再於世界盃踢下勝場。

澳洲首戰以1：4遭法國慘電，加上同組的另外兩隊都取得和局的1分積分，「袋鼠軍團」今天面臨再輸就確定淘汰的局面，開賽第23分鐘就由古德溫（Craig Goodwin）傳中送到門前，杜克頭錘將球送進球門。

突尼西亞全場12次射門、4射正，各種軟腳示範，軟趴趴送進澳洲門將懷中，分組賽踢完前兩戰還沒進球，下一戰將在30日晚上11點碰上衛冕軍法國，想要開張進球恐怕難度更高。

杜克為澳洲攻進重要進球，他也是史上第二位在世界盃以頭錘方式為澳洲進球的選手，前一人為卡希爾（Tim Cahill），在2010年對塞爾維亞、2014年對智利兩度以頂上功夫建功。

澳洲前兩屆都未取得勝績，2014年分組賽吞下3敗，2018年則是1和2敗，前一次贏球已是2010年以2：1擊敗塞爾維亞；等了12年的1勝到手，澳洲目前在分組賽1勝1敗、積分3分，燃起出線希望，爭取繼2006年後再闖16強。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／澳洲杜克頭錘進球 「J」手勢獻愛子滿滿父愛

世足賽／面對家鄉不矛盾 墨西哥總仔要全力擊敗阿根廷

世足運彩／突尼西亞進球心切澳洲難擋 推薦2.5大分過關

世足運彩／澳洲後防問題嚴重 推薦突尼西亞有備而來不讓分勝

相關新聞

世足賽／突尼西亞2戰0進球 澳洲相隔12年再踢下勝場

澳洲今天在卡達世足賽分組賽第二戰碰上突尼西亞，靠杜克（Mitchell Duke）的頭錘建功，以1：0擊敗突尼西亞，等了...

世足賽／澳洲杜克頭錘進球 「J」手勢獻愛子滿滿父愛

澳洲今天在卡達世足賽分組賽第二戰碰上突尼西亞，靠杜克（Mitchell Duke）的頭錘建功，帶著1：0領先進入下半場，...

世足賽／面對家鄉不矛盾 墨西哥總仔要全力擊敗阿根廷

阿根廷、墨西哥將在明晨3點於卡達世足賽分組賽過招，阿根廷再敗將出局，面對家鄉球隊，墨西哥總教練馬蒂諾（Gerardo M...

世足賽／日本將迎戰哥斯大黎加 滿足2條件可望提前晉級

日本隊在2022卡達世界盃首戰拿下3分積分，第2場比賽將於11月27日出戰哥斯大黎加。日媒分析，如果日本能踢贏哥斯大黎加...

世足賽／卡達提前出局球迷不滿 教頭：早有心理準備

卡達主辦2022年世界盃足球賽，卻連吞2敗，成為本屆首支被淘汰的隊伍。卡達才踢了兩場就悻悻而歸，球迷大表不滿，但總教練桑...

世足賽／時隔24年再交鋒 美伊足球大戰未演先轟動

美國隊與英格蘭隊今天在卡達世足賽的小組賽中戰成平手，美國29日將對戰政治死對頭伊朗，這是兩隊時隔24年再在世界盃交手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。