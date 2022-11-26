世足賽／突尼西亞2戰0進球 澳洲相隔12年再踢下勝場

澳洲今天在卡達世足賽分組賽第二戰碰上突尼西亞，靠杜克（Mitchell Duke）的頭錘建功，以1：0擊敗突尼西亞，等了12年再於世界盃踢下勝場。

澳洲首戰以1：4遭法國慘電，加上同組的另外兩隊都取得和局的1分積分，「袋鼠軍團」今天面臨再輸就確定淘汰的局面，開賽第23分鐘就由古德溫（Craig Goodwin）傳中送到門前，杜克頭錘將球送進球門。

突尼西亞全場12次射門、4射正，各種軟腳示範，軟趴趴送進澳洲門將懷中，分組賽踢完前兩戰還沒進球，下一戰將在30日晚上11點碰上衛冕軍法國，想要開張進球恐怕難度更高。

杜克為澳洲攻進重要進球，他也是史上第二位在世界盃以頭錘方式為澳洲進球的選手，前一人為卡希爾（Tim Cahill），在2010年對塞爾維亞、2014年對智利兩度以頂上功夫建功。

澳洲前兩屆都未取得勝績，2014年分組賽吞下3敗，2018年則是1和2敗，前一次贏球已是2010年以2：1擊敗塞爾維亞；等了12年的1勝到手，澳洲目前在分組賽1勝1敗、積分3分，燃起出線希望，爭取繼2006年後再闖16強。