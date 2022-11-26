世足賽／日本將迎戰哥斯大黎加 滿足2條件可望提前晉級

日本隊在2022卡達世界盃首戰拿下3分積分，第2場比賽將於11月27日出戰哥斯大黎加。日媒分析，如果日本能踢贏哥斯大黎加，且德國踢和或敗給西班牙，日本就能提前篤定晉級16強。

日本讀賣新聞報導，日本隊首戰爆冷踢翻「德國坦克」德國隊後，下一場賽事將於台灣時間11月27日晚間6時迎戰哥斯大黎加。

這次世界盃E組賽事，日本隊以世界足球排名第24名之姿，2比1「爆冷」逆轉氣走世界排名第11的德國隊；世界排名第7的西班牙隊，則以7比0大敗世界排名第31的哥斯大黎加。

如果日本第2戰能踢贏哥斯大黎加，且德國踢和或敗給西班牙的話，日本不用等踢完第3戰就能提前篤定晉級16強。

日本隊25歲中場球員三笘薰說，雖然對德一戰讓球隊自信大增，但為了不變得過度自信，會持續專心練習。

日本隊後衛板倉滉接受日本電視台訪問時說，能擊敗奪冠熱門的德國隊拿下3分積分，「真的讓我們信心大增」。

目前效力德國甲級足球聯賽（簡稱德甲）勁旅「門興格拉德巴赫」（Borussia Moenchengladbach）的板倉說，曾跟德國隊許多球員對戰過，所以從這個角度來說，這次對戰德國隊時也有不想輸球的心情。

談到第2戰對上哥斯大黎加，板倉說，無疑是一場困難的比賽，哥斯大黎加陣中擁有積極進攻的選手，對負責防守的他來說，不能不全力壓制對方的進攻。

他認為，跟對戰德國時不同，日本對戰哥斯大黎加的持球時間應該能夠增加，希望守備方面盡可能壓制不讓對手進球，壓制的時間愈長愈好。

另一方面，共同社報導，由於日本對戰哥斯大黎加的時間點是日本時間11月27日晚間7時，比對戰德國時是更適合日本球迷觀賽的時段，日本警方預想明天上街人潮可能超過對戰德國，將在維安方面嚴陣以待。