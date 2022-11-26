世足賽／荷蘭1比1戰平厄瓜多 暫並列A組首位

荷蘭隊哈克波（Cody Gakpo）開賽第6分鐘勁射破網，先馳得點。 美聯社

世界盃足球賽小組賽A組第2輪第2場今天登場，「橘色軍團」荷蘭與「高原殺手」厄瓜多勢均力敵，上下半場各進1球，最後以1比1平分秋色。

目前兩隊戰績同為1勝1和，積分4分，在A組暫時並列首位；稍早在A組第2輪第1場以3比1擊敗卡達的塞內加爾以3分居次，卡達則是苦吞2連敗，積分抱蛋，陷入淘汰邊緣。

荷、厄大戰在杜哈哈里發國際體育場（KhalifaInternational Stadium）開打。雙方之前從未在世足對戰過，國際友誼賽則是荷蘭以1勝1和占上風。

荷蘭一改小組賽首場對塞內加爾慢熱現象，今天開賽僅第6分鐘，哈克波（Cody Gakpo）接獲克拉森（Davy Klaassen）助攻，左腳勁射角度刁鑽破網，荷蘭1比0先馳得點。

哈克波已是連續兩場為荷蘭攻進第1球。小組賽首場對非洲冠軍塞內加爾之戰，他在第84分鐘以頭錘率先進球，為荷蘭打破僵局，進而以2比0獲勝。

本屆球員平均年齡第3年輕的厄瓜多，攻勢並不少於荷蘭，王牌瓦倫西亞（Enner Valencia）第32分鐘切入右腳踢向球門左下角，遭到荷蘭門將諾佩爾特（Andries Noppert）以飛撲美技化解。

來到傷停補時階段，厄瓜多獲得一次開角球機會，艾斯圖皮尼昂（Pervis Estupinan）接到球後起腳順利破網，不料裁判隨即宣判他的隊友波羅索（JacksonPorozo）越位，球進不算。感到洩氣的艾斯圖皮尼昂與幾名隊友圍在裁判身旁爭論，但裁判不為所動，厄瓜多依舊未能開張。

兩隊上半場節奏明快，進球數雖然不多，但比賽並不沉悶，算是本屆開賽至今旗鼓相當的對戰。

下半場厄瓜多的反撲來得又快又急，第49分鐘荷蘭門將諾佩爾特擋下艾斯圖皮尼昂的射門，但球彈出，瓦倫西亞迅即跟上補一腳，厄瓜多扳成1比1。

厄瓜多最近6顆世足賽進球都由瓦倫西亞建功，使他躍身世足史上第4人。前3人分別是1966年葡萄牙「黑豹」尤西比奧（Eusebio）、1982年義大利羅西（Paolo Rossi）以及1994年俄羅斯薩連科（OlegSalenko）。

厄瓜多攻擊越來越猛烈，第59分鐘布拉塔（GonzaloPlata）射門，可惜球打中球門橫樑下方彈出，讓荷蘭捏一把冷汗。

接下來雙方你來我往，但都未能製造真正有效的攻擊，補時6分鐘還是無法再越城池一步，終場1比1平手收場。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2晉級16強。厄瓜多下一場將於台灣時間29日晚間11時面對塞內加爾，荷蘭也將在同一時間遭遇卡達。