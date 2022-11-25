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世足賽／卡達隊史首顆進球出爐 仍以1：3不敵塞內加爾

世足賽／伊朗硬漢阿茲蒙 帶給球隊永不放棄的勇氣

中央社／ 台北25日電
伊朗球員阿茲蒙(中)。 法新社
伊朗球員阿茲蒙(中)。 法新社

就算手受傷，還是跑到抽筋，都不曾讓伊朗前鋒阿茲蒙退卻，他永不放棄的精神感染了隊友，讓他們在傷停補時階段成功突破僵局，今天以2比0踢倒威爾斯拿下世界盃小組賽首勝。

2022卡達世界盃足球賽今晚進行小組賽第2輪賽事，伊朗在B組首役以2比6慘敗英格蘭，若今天再敗，將成為本屆首支淘汰出局的球隊，今天他們自開賽就全力搶攻，不僅試圖續命，更期盼得以拿下勝利。

效力德甲列佛庫森（Bayer Leverkusen）的阿茲蒙（Sardar Azmoun），是伊朗的主力前鋒，也是球隊進攻的靈魂，今天開賽短短15分鐘，他就接獲隊友戈利扎代（Ali Gholizadeh）的妙傳破網，無奈卻因越位進球被判沒收。

阿茲蒙全場不曾放棄，他在下半場手部撐地受傷，他卻仍堅持留在場上，甚至在第52分鐘，演出一次漂亮的左腳勁射，可惜皮球卻撞上右邊門柱彈出。

滿場飛奔的阿茲蒙，7分鐘後因腿部抽筋倒地，教練一度打算把他換下場休息，沒想到他在場邊伸展恢復過後，仍堅持上場，他的奮戰精神讓許多人動容，也讓大家見識到這名伊朗前鋒的硬漢風格。

阿茲蒙上場後，跑動仍顯得有些不適，因此教練在第68分鐘仍決定將他換下場休息，而隊友們受到他奮戰精神鼓舞，攻勢一波接著一波不曾間斷，即便比賽瀕臨結束，他們也未曾放棄，也讓伊朗在傷停補時結束前，戲劇化連進2球，成功拿下關鍵1勝。

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