快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

世足賽／英格蘭世足賽未曾踢贏美國 若取勝可晉級16強

中央社／ 多哈25日綜合外電報導
英格蘭擊敗美國就可晉級16強。 路透社
英格蘭擊敗美國就可晉級16強。 路透社

英格蘭將於台灣時間26日凌晨3時在世界盃小組賽對上美國，若能贏球，就能晉級16強；同時，荷蘭也有機會闖進淘汰賽階段。

英格蘭在本屆2022年卡達世界盃足球賽B組小組賽首戰，以6比2輕取伊朗。

不管接下來伊朗與威爾斯之戰的結果為何，英格蘭若擊敗美國，就能確定闖進16強淘汰賽。

但英格蘭想要晉級，得先克服一些壓力，首先是要面對才華洋溢的年輕美國隊，再來是他們在交手紀錄上的劣勢。

英格蘭過去曾兩度在世界盃對上美國，兩次都是在小組賽階段，1950年巴西世足賽時大爆冷門輸給美國，2010年南非世界盃，則是與美國以1比1踢平。

英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）在賽前記者會表示：「我們曾在世界盃擊敗過美國嗎？答案是否定的，明天我們得試著改寫歷史。」

他還說：「我們知道將面對一支非常渴望贏球的球隊，我不認為我們會低估美國。」

去年歐洲國家盃決賽，英格蘭在PK大戰敗給義大利，使得英格蘭仍在尋求56年來第一座大型賽事冠軍。

迎戰美國之前，英格蘭出現利多消息，前一場對陣伊朗而腳踝受傷的隊長凱恩（Harry Kane），目前傷勢沒有大礙。

至於A組小組賽，荷蘭有機會透過擊敗厄瓜多從A組出線，兩隊將於台灣時間26日凌晨零時對決。

荷蘭前一戰意外與塞內加爾一路僵持，直到比賽尾聲才靠哈克波（Cody Gakpo）突破僵局，並在傷停補時階段又靠克拉森（Davy Klaassen）的進球澆熄塞內加爾反撲氣焰。

隊史3度獲得世界盃亞軍的荷蘭，2014年拿下季軍，2018年無緣參與，今年又捲土重來。

荷蘭總教練范蓋爾（Louis Van Gaal）在賽前信心滿滿說：「我們是來拿冠軍的。」

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／一邊是友情一邊是愛情 梅根世界盃挺誰左右為難

世足賽／韓烏戰投注創首輪新高 阿根廷奪冠賠率調升

世足賽／英格蘭將大戰美國拚晉級 凱恩傷勢無礙可望出賽

世足運彩／運動戰進球能力是隱憂 避分洞推薦英格蘭獨贏佳

相關新聞

世足賽／英美過招前夕 美教頭私訊索斯蓋特怨「都沒藍勾勾」

世界盃足球賽分組賽進入第二戰，英格蘭、美國將在明晨3點交手，美國教頭貝哈爾特（Gregg Berhalter）在賽前一天...

世足賽／仍需時間找狀態 孫興慜對南韓踢平烏拉圭很滿意

儘管在世足賽前夕因為臉部動刀治療骨折傷勢，必須戴上面罩上陣，但南韓一哥孫興慜對於能趕上昨天與烏拉圭的首場賽事仍是感到相當...

世足賽／英格蘭將大戰美國拚晉級 凱恩傷勢無礙可望出賽

上屆世界盃金靴獎得主、英格蘭王牌前鋒凱恩腳踝傷勢似乎沒有大礙，總教練邵斯蓋特已經確認，台灣時間26日凌晨3時面對美國的比...

世足賽／英格蘭世足賽未曾踢贏美國 若取勝可晉級16強

英格蘭將於台灣時間26日凌晨3時在世界盃小組賽對上美國，若能贏球，就能晉級16強；同時，荷蘭也有機會闖進淘汰賽階段

世足賽／側掛金鉤本屆最佳射門 李察里森終結巴西9號進球荒

巴西今天在分組賽首戰以2：0擊敗塞爾維亞，在本屆世界盃足球賽旗開得勝，李察里森（Richarlison）梅開二度，終結巴...

世足賽／C羅靠罰球創歷史 迦納：那是裁判給的禮物

葡萄牙超級巨星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）靠著12碼罰球破網，成為史上第一位五屆世足賽都進球的球員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。