快訊

T1聯盟／為霍華德助拳 雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

幸運兒只花125元就中獎！ 萊爾富這門市開出千萬發票

影／畫面曝光！E2-K空中預警機迫降 機身衝出跑道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／英格蘭將大戰美國拚晉級 凱恩傷勢無礙可望出賽

中央社／ 台北25日電
英格蘭總教練邵斯蓋特已經確認，台灣時間26日凌晨3時面對美國的比賽，凱恩可以出賽。 路透社
英格蘭總教練邵斯蓋特已經確認，台灣時間26日凌晨3時面對美國的比賽，凱恩可以出賽。 路透社

上屆世界盃金靴獎得主、英格蘭王牌前鋒凱恩腳踝傷勢似乎沒有大礙，總教練邵斯蓋特已經確認，台灣時間26日凌晨3時面對美國的比賽，凱恩可以出賽，英格蘭將全力爭取出線晉級。

2022卡達世界盃足球賽分組預賽第1輪已經告一段落，今晚6時開始，依序先由威爾斯出戰伊朗，晚間9時再由地主卡達迎戰塞內加爾，26日凌晨0時則由各摘1勝的荷蘭強碰厄瓜多，接著凌晨3時上演英格蘭與美國大戰。

英格蘭在上屆俄羅斯世界盃名列第4，而陣中王牌前鋒凱恩（Harry Kane）功不可沒，他個人就包辦6顆進球，不但勇奪金靴獎，且至今生涯在國家隊累積進球達51球，只差2球就能追平名將魯尼（WayneRooney），成為英格蘭隊史進球次數最多的球員。

英格蘭在本屆世界盃首戰以6比2輕取伊朗，不過凱恩卻在下半場傷了腳踝，第2戰能否出賽一度成疑，邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天接受媒體訪問時明確表示：「凱恩很好，他的訓練與團隊不太一樣，不過週五（台灣時間週六）的比賽他沒有問題。」

目前暫居B組龍頭的英格蘭，只要再勝美國，就可以2連勝之姿提前晉級16強，邵斯蓋特也說，他們的首要之務就是從小組賽出線，「我們很樂意這個目標在週五完成，不過比賽通常不會一帆風順。」

英格蘭過去和美國交手11次，其中他們共拿下8勝，且一共踢進39球。

至於首役與美國踢平的威爾斯，今晚6時面對伊朗將全力尋求本屆世界盃的首勝，若勝場順利開胡，才能握有角逐16強淘汰賽的籌碼，而伊朗同樣面臨背水一戰，倘若今晚再輸給威爾斯、苦吞2連敗，將成為本屆世界盃首支被淘汰的隊伍。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足運彩／運動戰進球能力是隱憂 避分洞推薦英格蘭獨贏佳

世足賽／披甲帶劍與盾扮成十字軍 英格蘭球迷被拒入場

世足賽／不能戴彩虹臂章 凱恩的千萬勞力士暗藏彩虹

煮茶論戰／B組戰況分析 美國想出線至少要逼和英格蘭

相關新聞

世足賽／C羅靠罰球創歷史 迦納：那是裁判給的禮物

葡萄牙超級巨星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）靠著12碼罰球破網，成為史上第一位五屆世足賽都進球的球員...

世足賽／仍需時間找狀態 孫興慜對南韓踢平烏拉圭很滿意

儘管在世足賽前夕因為臉部動刀治療骨折傷勢，必須戴上面罩上陣，但南韓一哥孫興慜對於能趕上昨天與烏拉圭的首場賽事仍是感到相當...

世足賽／英格蘭將大戰美國拚晉級 凱恩傷勢無礙可望出賽

上屆世界盃金靴獎得主、英格蘭王牌前鋒凱恩腳踝傷勢似乎沒有大礙，總教練邵斯蓋特已經確認，台灣時間26日凌晨3時面對美國的比...

世足賽／側掛金鉤本屆最佳射門 李察里森終結巴西9號進球荒

巴西今天在分組賽首戰以2：0擊敗塞爾維亞，在本屆世界盃足球賽旗開得勝，李察里森（Richarlison）梅開二度，終結巴...

世足賽／理查利森梅開二度 巴西2比0勝塞爾維亞

巴西今天在2022卡達世界盃足球賽G組小組賽的首戰對上塞爾維亞，理查利森（Richarlison）下半場接連進球，第2球...

世足賽／葡萄牙3比2險勝迦納 C羅連5屆進球史上第一人

經過稍嫌沉悶、一球未進的上半場後，葡萄牙與迦納今天在世界盃足球賽H組小組賽下半場火力全開，葡萄牙有驚無險3比2獲勝，超級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。