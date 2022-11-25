世足賽／理查利森梅開二度 巴西2比0勝塞爾維亞

巴西今天在2022卡達世界盃足球賽G組小組賽的首戰對上塞爾維亞，理查利森（Richarlison）下半場接連進球，第2球更是漂亮的倒掛金鉤，助巴西以2比0擊敗塞爾維亞。

南美森巴軍團巴西已拿過5次世足金盃，今天對戰塞爾維亞，上半場久攻不下，中場休息過後情勢好轉，效力英超熱刺的理查利森在第62分鐘左右率先破網。

比賽進行至第73分鐘，理查利森在小維尼修斯（Vinicius Jr）助攻下再下一城，這記倒掛金鉤肯定是本屆世足賽目前為止最經典的一球。

這場比賽的結果延續巴西在歷屆世足小組賽的絕佳成績，上次巴西隊在小組賽吞敗是1998年輸給挪威，而當時他們已取得晉級資格。

目前世足賽G組4隊都已踢完1場比賽，巴西、瑞士隊積分皆為3分，塞爾維亞、喀麥隆積分為0。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。塞爾維亞下一場比賽將於台灣時間28日傍晚6時迎戰喀麥隆，巴西下一場比賽則在29日凌晨0時對陣瑞士。