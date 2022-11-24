快訊

德國隊無聲抗議：被禁止的彩虹臂章與卡達「體育洗白」

銷毀的不是千萬床墊？大S遭疑狸貓換太子 經紀人還原真相

世足賽／巴西在世界盃對陣30多國 僅塞內加爾還未輸過

中央社／ 聖保羅23日專電
巴西備戰首場比賽。 路透社
巴西備戰首場比賽。 路透社

巴西是2022卡達世足賽冠軍熱門，除球員陣容素質高、在國際足球總會排名中名列前茅外，過去在對陣世界盃其他31個國家隊也有亮眼成績，只有塞內加爾隊從未被巴西隊擊敗。

因為塞內加爾和巴西在歷史上，只曾於2019年10月在新加坡舉行的一場友誼賽中交鋒過，兩隊各進一球，以平局結束。

2022世界盃足球賽，塞內加爾與卡達、厄瓜多和荷蘭被分在A組。巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆列於G組。

根據歷史紀錄，在2022年卡達世足賽31支球隊中，巴西對其中的29支具有積極優勢。巴西在對陣這些球隊的494場比賽（包括友誼賽）中，獲得285勝104平105負，優勢64.7%。

即使在3屆世界盃中對陣法國，巴西的成績也算正面，獲得7勝4平5負；最重要的勝利是1958年世界盃，巴西在半決賽中以5比2擊敗法國。

在巴西與其他國家交戰歷史上，唯一占上風的是「橘子軍團」荷蘭，荷蘭隊與巴西國家隊12次交鋒，獲得4勝5平3負。在世界盃比賽中，荷蘭隊獲得3場勝利（2014年、2010年和1974年），1場平局（1998年，巴西點球晉級）和1場失敗（1994年）。

2022卡達世界盃連爆冷門，阿根廷首戰敗給沙烏地阿拉伯，日本也擊退德國，24日巴西首場比賽出戰塞爾維亞結果如何，且拭目以待。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／受沙國爆冷激勵 淺野拓磨喊擊敗德國「美夢成真」

世足賽／比利時1比0險勝加拿大 追平預賽最長連勝紀錄

煮茶論戰／巴西爭冠路 首戰要打敗「自己」

世足賽／南韓孫興慜變面具俠 今上陣

相關新聞

世足賽／日屠德讓南韓倍感壓力 力拚亞洲首戰帽子戲法

世界盃足球賽邁入第5天賽事，南韓晚上9點對決烏拉圭，將是第6支、也是最後一支亮相的亞洲球隊，南韓聯合通訊社指出，「太極虎...

世足賽／讚孫興慜一對一超強 烏拉圭中場稱後防壓力大

在沙烏地阿拉伯、日本兩支亞洲球隊，連續兩天對戰前世足賽冠軍阿根廷、德國上演驚奇逆轉秀後，今天晚間將輪到「太極虎」南韓出戰...

世足賽／擋下加拿大隊史第一球 比利時門將「做功課」收成效

有機會為加拿大踢進世足賽的隊史第一球，戴維斯（Alphonso Davies）今天面對比利時卻錯過大好機會，他第11分鐘...

世足賽／日本首戰開紅盤 踢進16強機率倍增

日本在2022卡達世界盃足球賽首戰開紅盤，讓踢進16強的預測機率倍增。回顧日本過去在世界盃的成績，只要首戰獲積分都能成功...

世足賽／巴西在世界盃對陣30多國 僅塞內加爾還未輸過

巴西是2022卡達世足賽冠軍熱門，除球員陣容素質高、在國際足球總會排名中名列前茅外，過去在對陣世界盃其他31個國家隊也有...

世足賽／日本門將權田修一連4次擋門 神救援獲單場最佳球員

日本隊在2022卡達世界盃足球賽踢贏世界足球強權德國隊，被日媒譽為「杜哈奇蹟」，陣中門將權田修一連擋對手4次射門的「神救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。