快訊

世足賽／比利時1比0險勝加拿大 追平預賽最長連勝紀錄

世足賽／比利時1比0險勝加拿大 追平預賽最長連勝紀錄

中央社／ 杜哈23日綜合外電報導
世界盃足球賽今天舉行F組預賽，比利時1比0險勝加拿大。圖為比利時前鋒巴舒亞伊慶祝進球得分。 新華社
世界盃足球賽今天舉行F組預賽，比利時1比0險勝加拿大。圖為比利時前鋒巴舒亞伊慶祝進球得分。 新華社

2022卡達世界盃足球賽今天舉行F組預賽，比利時1比0險勝加拿大，累計在世足預賽連勝8場，追平巴西先前創下的世足預賽連勝紀錄。

擁有歐洲「紅魔鬼」（Red Devils）之稱的比利時，本戰對上睽違36年重返世足賽的加拿大，賽前賭盤看好比利時勝出。

在上半場第44分鐘，比利時前鋒巴舒亞伊（MichyBatshuayi）接獲隊友長傳，在加拿大門柱前射門得分，助隊取得1比0領先。

之後，加拿大在下半場猛攻追分，但比利時守門員庫特華（Thibaut Courtois）以精彩防守擋住對方攻勢，終場守住1分領先優勢，助隊險勝加拿大。

比利時下一戰將於台灣時間11月27日晚上9時對上摩洛哥，加拿大下場則將於11月28日零時對決克羅埃西亞。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足運彩／加拿大應為池中物 推薦比利時讓分勝是合理人生觀

卡達砸2200億美元辦世足仍非最大贏家 杜拜靠1關鍵坐收漁翁之利

世足運彩／C羅的最後一舞勢在必得 推薦葡萄牙不讓分勝出

世足運彩／森巴軍團鋒線華麗 看好首戰讓勝過盤

相關新聞

世足賽／比利時1比0險勝加拿大 追平賽最長連勝紀錄

2022卡達世界盃足球賽今天舉行F組預賽，比利時1比0險勝加拿大，累計在世足預賽連勝8場，追平巴西先前創下的世足預賽連勝...

世足賽／神複製沙國逆轉秀 日本擊敗德國奪對戰首勝

卡達世足賽E組賽事今天由德國與日本之戰點燃戰火，這也是兩隊在世足賽史上的首次交鋒，儘管德國上半場就靠著京多安（Ilkay...

世足賽／日本替補建功逆轉德國 隊史對戰首勝

已連續七屆踢進世足賽會內賽的「藍武士」日本，昨天晚間的分組賽首場比賽就碰上四屆冠軍德國，上半場德國靠著京多安踢進十二碼球...

世足賽／大屠殺…西班牙7比0血洗哥斯大黎加

「無敵艦隊」西班牙今天在6名球員合力攻進7球下，以7比0在世界盃足球賽小組賽痛宰哥斯大黎加。這是西班牙首次在世足單場比賽...

世足賽／控了整場仍踢和 「魔笛」不氣餒

上屆俄羅斯世足賽踢下亞軍，克羅埃西亞昨天迎接卡達世足賽第一戰，面對摩洛哥雖握有絕對控球權優勢，但兩隊都沒能攻破球門，最終...

世足賽／法國過首關 又傳傷兵

要破除衛冕軍無法在分組賽出線的魔咒，法國昨先克服另一項魔咒，以四比一大勝澳洲，成近四屆唯一首戰贏球的衛冕軍，「梅開二度」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。