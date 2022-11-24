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世足賽／日本爆冷逆轉勝 球評：德國有點大意踢得保守

中央社／ 台北24日電
球評分析德國輸球原因在進球後有點大意，踢得較保守。 新華社
球評分析德國輸球原因在進球後有點大意，踢得較保守。 新華社

日本在2022卡達世界盃足球賽小組賽首戰以2比1爆冷擊退德國，球評呂桂花表示，日本在丟1球後，轉守為攻，反觀德國在進球後有點大意，踢得較保守。

德國在2022卡達世界盃足球賽小組賽首戰上半場靠著京多安（Ilkay Gundogan）踢進12碼球，取得1比0領先，而日本隊下半場堂安律替補建功，扳平戰局，淺野拓磨隨後趁著德國後防出現漏洞、起腳射門，日本隊終場以2比1逆轉勝出。

台體大體育學系副教授、台中藍鯨總教練呂桂花表示，日本隊剛開賽採取將德國隊球員趕到邊路後再包夾的策略，並以半場防守為主，確實讓德國隊一度難以施展攻勢。

呂桂花指出，德國隊在進球後，有點大意，踢得有點保守，「想要保住這一分而不敢攻」， 她認為，反倒是日本開始轉守為攻，改採取高壓，造成隊形變長，面對日本隊後衛線只剩3人，可惜的是，德國隊儘管曾找到機會，但沒能再添分數。

呂桂花表示，日本隊後來陸續將後衛長友佑都、酒井宏樹換下，改派鋒線球員，變成場上7個在進攻，一搶到球就展開反擊，由於具備人數上優勢，自然就有比較多機會。

日本隊在取得領先後，呂桂花表示，改採取「5-4-1」陣型，力拚固守、將時間拖到最後，「等於日本隊場上有9個在守備，讓德國隊更難破門」。

世足戰報 卡達世足

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