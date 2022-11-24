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世足賽／控了整場仍踢和 「魔笛」不氣餒

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
摩洛哥阿馬拉（前）遭到克羅埃西亞莫德里奇（後）、布羅佐維奇包夾。（路透）
摩洛哥阿馬拉（前）遭到克羅埃西亞莫德里奇（後）、布羅佐維奇包夾。（路透）

上屆俄羅斯世足賽踢下亞軍，克羅埃西亞昨天迎接卡達世足賽第一戰，面對摩洛哥雖握有絕對控球權優勢，但兩隊都沒能攻破球門，最終○比○握手言和。「格子軍團」靈魂人物莫德里奇坦言踢了場非常艱難的比賽，但仍相信今年的團隊能走到賽事最後。

卅七歲的「魔笛」莫德里奇是克羅埃西亞隊長，第四度參與世足賽的他昨天上半場錯失破門機會，全隊合計七次射門、兩次射正也沒能突破，讓世界排名廿二的摩洛哥踢平戰局。

「這是極度艱辛的比賽，而我相信隨著賽事進行，我們會漸入佳境，我們會採取更積極的態度。」莫德里奇還強調，球隊會延續上屆的好成績，「我們的目標是比在俄羅斯的成績更好，但必須一步一步來。」

莫德里奇還提到四年前的狀態，他表示當時球隊第一個目標也是從分組賽出線，「如果我們達到這一點，對任何球隊都會是很危險的對手。」

克羅埃西亞目前世界排名十二，和上屆踢下季軍的比利時是Ｆ組雙強，首戰和摩洛哥踢平，雙方都進帳積分一分。八月才接下摩洛哥兵符的總教練雷格拉吉表示，這是重大的積分進帳，「這讓我們後兩場保有生機，我以我的球員為榮，相信這場比賽讓他們更有信心。」

世足戰報 卡達世足

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