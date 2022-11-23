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世足賽／遭摩洛哥逼和 「魔笛」莫德里奇：艱難的比賽

中央社／ 台北23日電
F組克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇，在本屆世足賽最後一舞。 路透社
F組克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇，在本屆世足賽最後一舞。 路透社

37歲莫德里奇今天在卡達世界盃足球賽首戰面對摩洛哥，依舊打滿全場，成為隊史最年長出賽的球員，這次世界盃可能是他的最後一舞，能帶領克羅埃西亞走多遠，備受關注。

「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）為世界頂尖的中場球員之一，他在兒時曾經歷戰亂，促成他擁有強大心智，更能因應各種狀況。

長傳突襲是莫德里奇的拿手絕活，他曾在2018年世界盃足球賽率領克羅埃西亞一路過關斬將闖進決賽，最終不敵法國，拿下亞軍，個人獲得世界盃金球獎殊榮。

儘管2018年世界盃經歷至今仍讓莫德里奇難以忘懷，但他選擇著眼於當下，他認為，不少參與2018年世界盃的球員這次都已不在陣中，而球隊今年加入不少心血，必須以全新的態度面對卡達世界盃。

克羅埃西亞今天卡達世界盃足球賽首戰與摩洛哥交手，面對摩洛哥防守陣線，遲遲無法找到破解之道，最終兩隊以0比0握手言和，37歲的莫德里奇先發上陣，成為隊史在世界盃出賽的最年長球員。

莫德里奇今天傳球成功率高達90%，還有一次起腳遠射差點破門，他賽後坦言，這是一場艱難的比賽，但他仍對球隊有信心，目標希望能朝上屆成績邁進，但現階段首要目標希望能先在小組賽出線。

這次很可能是莫德里奇在世界盃的最後一舞，能否再次帶領克羅埃西亞續寫驚奇、再創佳績，也成為後續觀戰焦點。

世足戰報 卡達世足 莫德里奇

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