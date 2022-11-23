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世足賽／4年前小組賽止步 德國為雪前恥踏上救贖征途

中央社／ 杜哈23日綜合外電報導
雪恥心切的德國隊今天將踏上他們的世界盃救贖之路，卡達世界盃第一場比賽將遭遇日本隊。 美聯社
雪恥心切的德國隊今天將踏上他們的世界盃救贖之路，卡達世界盃第一場比賽將遭遇日本隊。 美聯社

德國隊於2018年在俄羅斯舉行的世界盃表現悽慘，身為衛冕球隊，竟止步於小組賽。雪恥心切的德國隊今天將踏上他們的世界盃救贖之路，卡達世界盃第一場比賽將遭遇日本隊。

屬E組的德、日兩隊，將於台灣時間今晚9時開踢。由於沙烏地阿拉伯昨天擊敗足球巨星梅西（LionelMessi）領軍的阿根廷隊，終結這支南美冠軍勁旅國際賽連續36場不敗紀錄，德國隊面對與日本隊的這場比賽，將保持高度警惕。

德國隊上屆在小組賽中慘遭淘汰，也是德國自1938年以來首次在世界盃首輪出局。

拜仁慕尼黑中場球員基米希（Joshua Kimmich）表示：「我們知道4年半前發生的事非常糟糕，我們也等了很久。」

他說：「第一場比賽非常重要。我們在上屆歐洲盃輸掉第一場比賽，最後也未贏得那次錦標賽。」基米希盼望卡達世界盃首役能贏日本。

曾4度拿下世界盃冠軍的德國隊，自長期擔任總教練的勒夫（Joachim Loew）去年下台、改由佛利克（Hansi Flick）執掌兵符後，表現一直很穩定但不耀眼。

儘管沙烏地阿拉伯成了球場頭條新聞，但世界盃主辦單位面臨愈來愈多問題，就是在同性戀屬非法行為的卡達，可否展示彩虹標誌。

由於國際足總（FIFA）威脅祭出紀律處分，包括德國、英格蘭在內的7支歐洲球隊已放棄隊長佩戴彩虹主題臂章的計畫。

針對國際足總威脅將懲罰佩戴「OneLove」（同一份愛）臂章支持LGBTQ權利的球員，德國足球協會表示正在檢審國際足總這項舉動是否合法。

世足戰報 卡達世足

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