世足賽／首戰碰摩洛哥 莫德里奇：克羅埃西亞要拋開上屆光環

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）。 法新社
克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）。 法新社

卡達世足熱血開踢，今（23）日17:30將會由克羅埃西亞對決摩洛哥，雖外界普遍看好去年亞軍克羅埃西亞，但沙烏地阿拉伯上演大驚奇，讓人不敢斷言，而克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）也表示「這是一場全新的賽事」敦促隊伍拋開上屆光環專注當下。

2018年世足賽，克羅埃西亞殺進最後冠軍賽，可惜在最後不敵法國，拿下亞軍，但這樣的成績已經讓外界驚嘆這匹「黑馬」。對此莫德里奇表示「2018 年經歷的是一次難忘的經歷」不過面對現在新的一屆賽事他認為「我們現在需要把它放在一邊，我們必須專注於我們面前的事情。」

37歲的莫德里奇曾在上屆拿下金球獎，他也不諱言這可能是他的最後一次世界盃，莫德里奇表示許多參加過俄羅斯世界盃的球員已經退休，注入了許多新血，並且這是新的一屆賽事，必須要放下上屆成績，「我們應該全力以赴，竭盡全力，在球場上留下最後的力量。」莫德里奇説。

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