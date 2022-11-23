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世足賽／沙國爆冷逆轉阿根廷 球迷高喊：我們擊敗梅西了

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
阿爾道薩里（左）為沙烏地阿拉伯攻進致勝球，奪下隊史在世足賽重大勝利。（路透）
阿爾道薩里（左）為沙烏地阿拉伯攻進致勝球，奪下隊史在世足賽重大勝利。（路透）

世界盃足球賽C組昨天爆出史上最大的一場冷門賽事，世界排名第三、奪冠呼聲相當高的阿根廷，儘管開賽十分鐘就靠超級球星梅西的十二碼球率先進球，下半場卻遭沙烏地阿拉伯在短短五分鐘內連進兩球，最終以一比二遭逆轉，吞下隊史在世足賽對戰亞洲球隊的首場敗仗。

第五度參加世足賽的梅西，昨天賽前受訪時透露這可能是自己最後一屆的賽事，也是實現奪冠偉大夢想的最後機會，不過出戰本屆世足賽世界排名倒數第二的沙烏地阿拉伯，阿根廷卻遭遇滑鐵盧；這次卅二強名單中，世界排名最低是迦納六十一，再來就是沙國五十一。

阿根廷開賽第十分鐘就由梅西操刀十二碼球破網，不過接下來兩顆進球都被判越位；至於上半場一次射門機會都沒有的沙國，卻在第四十八分鐘、五十三分鐘由阿爾謝里、阿爾道薩里接連進球逆轉戰局，加上門將阿爾奧維斯四次撲下阿根廷的射門，以及傷停補時階段阿爾阿姆里擋在球門前頭錘解圍，讓阿根廷無功而返，最終以一球之差吞下分組賽首敗。

沙國這一勝不僅終結阿根廷國際賽連續卅六場、史上第二長不敗紀錄，也是史上首支在世足賽場上擊敗阿根廷的亞洲球隊，賽後場邊沙國球迷不斷高呼「梅西在哪裡？我們擊敗了他」，瘋狂慶祝球隊歷史性勝利。

阿根廷首戰爆冷輸球，重量級球星梅西神情沮喪。（路透）
阿根廷首戰爆冷輸球，重量級球星梅西神情沮喪。（路透）

阿根廷這一敗也讓隊上唯一進球的梅西成為悲情英雄，他在昨天罰進十二碼球後，成為史上第五位、阿根廷首位在四屆世足賽都進球的球員，隊友馬丁尼茲說：「這讓我們很受傷，全隊夢想以勝利展開世足賽旅程，事情既然發生了，必須向前看；因為我們失誤輸掉這場比賽，尤其是下半場，一些細節對比賽造成影響，必須盡快修正。」

世足戰報 卡達世足 梅西

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