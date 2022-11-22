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世足賽／沙烏地爆冷勝阿根廷 球評：調整戰術成功

中央社／ 台北22日電
球評認為沙烏地阿拉伯戰術成功，圖中為阿根廷梅西。 新華社
球評認為沙烏地阿拉伯戰術成功，圖中為阿根廷梅西。 新華社

沙烏地阿拉伯今天在2022卡達世界盃足球賽以2比1爆冷擊退阿根廷，球評陳貴人說，沙烏地從原本低位防守改為高位防守，在取得領先後，則將防守壓在後場，戰術相當成功。

世界盃冠軍熱門阿根廷今天小組賽首戰出戰沙烏地阿拉伯，開賽第10分鐘靠著梅西（Lionel Messi）踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地下半場靠著阿爾謝里（Saleh Al Shehri）、阿爾道薩里（Salem Aldawsari）成功破網，終場就以2比1爆冷拿下勝利。

擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人表示，沙烏地開賽第10分鐘被踢進12碼球後，適時改變戰術，從原本採取低位防守，改為高位防守；在取得2比1領先後，更在場上擺上7後衛、3前鋒陣型，將防守壓在後場，希望能守住勝果。

陳貴人認為，事後也證明沙烏地戰術相當成功，團隊防守到位讓阿根廷無法順利導傳、攻勢受阻，而沙烏地在扳平比分後，大幅提升團隊自信心，加上球員展現拚搶的態度，「沙烏地阿拉伯能夠打成這樣，著實讓人敬佩，贏球有它的道理」。

陳貴人表示，除了進球的2名球員外，沙烏地阿拉伯門阿爾奧維斯（Mohammed Al Owais）多次撲救、化解失分危機，也是這場比賽的靈魂人物。

沙烏地阿拉伯贏球後，率先取得小組賽3分積分，而阿根廷接下來將分別迎戰墨西哥、波蘭，陳貴人認為，阿根廷首戰落敗後，反而可以作為自身警惕，後續已沒有輸球的本錢，必須全力出擊。

世足戰報 卡達世足

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