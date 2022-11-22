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世足賽／阿根廷梅西還有機會 但吞首敗奪冠史上僅西班牙

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西要奪生涯世界盃首冠不容易。 路透
梅西要奪生涯世界盃首冠不容易。 路透

　

阿根廷在世界盃分組賽中首場吞敗，C組出線形勢相當詭異，變成要與墨西哥、波蘭兩隊來競爭，若阿根廷接下來這兩個對手都能獲勝，出線還是很有機會，根據阿根廷媒體報導上一屆世界盃，阿根廷就是在1勝1和1負，只拿到了4分積分出線。但很顯然的梅西要爭取個人首座世界盃冠軍之路，必定艱辛。

這場是阿根廷中斷國際賽36場不勝紀錄，也是13年來阿根廷首次輸掉梅西有進球的比賽。

阿根廷上次在世界盃首場中輸球是在1990年，當時他們輸給了喀麥隆，最後他們以小組第三出線(當年會內賽24隊小組擇優晉級)。

另外，球隊在輸掉世界盃首場比賽後奪冠為2010年西班牙隊，他們在首場比賽輸給瑞士後，最終奪冠，這也是西班牙唯一一座冠軍。

世足戰報 卡達世足

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