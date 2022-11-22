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世足賽／結果出人意外！阿根廷爆冷輸球 運彩迷哀嚎：輸慘了

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世足賽／首場爆冷出現 梅西進球阿根廷卻1：2遭沙國逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
沙烏地阿拉伯阿爾道薩里(10號)，踢進領先進球，最終2：1爆冷擊敗阿根廷。圖／路透
沙烏地阿拉伯阿爾道薩里(10號)，踢進領先進球，最終2：1爆冷擊敗阿根廷。圖／路透

卡達世足賽C組賽事今天晚間點燃戰火，首場比賽就由奪冠熱門球隊阿根廷出戰沙烏地阿拉伯，儘管開賽後不到10分鐘阿根廷梅西（Lionel Messi）就靠著12碼球先馳得點，但阿根廷上半場兩度進球被判越位後，下半場沙烏地阿拉伯也展開反撲，在5分鐘內連進兩球，最終以2：1爆冷拿下勝利，也是隊史對戰阿根廷的首勝。

將在今年世足賽上演「最後一舞」的梅西，在今天分組賽首戰開賽不久就建功，靠著12碼罰球踢進個人在世足賽史上的第7顆進球，也幫助阿根廷先馳得點，而他也成為史上第5位在4屆世足賽中都進球的球員。

阿根廷踢進12碼球。 法新社
阿根廷踢進12碼球。 法新社

上半場阿根廷也如外界預期的掌控比賽局勢以及控球率，但比賽第22分鐘梅西單刀直入禁區後起腳射門雖然進球，但最終被判越位不算，第27分鐘則是馬丁尼茲（Lautaro Martinez）在接獲隊友傳球後，獲得一對一面對守門員的機會，他也技巧性的將球挑過守門員進球，但卻也再一次被吹判越位，讓阿根廷連續兩顆進球遭沒收。

相較於阿根廷上半場的猛攻，沙烏地阿拉伯在上半場卻一次射正機會都沒有出現，不過下半場開踢後比賽卻風雲變色，沙烏地阿拉伯阿爾謝里（Saleh Al Shehri）、阿爾道薩里（Salem Al Dawsari）在短短5分鐘內接連攻破阿根廷球門逆轉戰局。

在落後的情況下阿根廷也展開猛烈的反撲，不過沙烏地阿拉伯門將阿爾奧維斯（Muhammad Al Owais）卻數度攔下阿根廷的攻勢，在傷停補時階段阿根廷一次吊中球阿爾奧維斯出擊將球擊開後，球卻落到阿根廷球員腳下並再度起腳射門，但卻遭到在球門前的阿爾-阿姆里（Abdulelah Al-Amri）用頭錘解圍，化解了另外一次失分危機，最終阿根廷也未能再攻破沙國球門，就以1：2爆冷吞下分組賽首敗。

阿根廷梅西。 路透
阿根廷梅西。 路透

世足戰報 卡達世足

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